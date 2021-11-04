Gündem Ali İhsan Yavuzdan Cumhurbaşkanı Erdoğanın sağlığı ile ilgili provokatif paylaşımlara yanıt Olup bitenleri CHPnin dışında düşünürseniz yanılırsınız
POLİTİKA

Ali İhsan Yavuz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığı ile ilgili provokatif paylaşımlara yanıt: Olup bitenleri CHP'nin dışında düşünürseniz yanılırsınız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TVNET'te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığına yönelik provokatif sosyal medya paylaşımları ile ilgili konuşan Yavuz, "Bu olup bitenleri CHP'nin dışında düşünürseniz yanılırsınız." dedi. CHP'nin bir operasyon merkezi haline geldiğini söyleyen Yavuz, "Böyle bir şey olmadan, bunu kurgulamak, bunu adeta temenni eder gibi yapmaya çalışmak insanlıkla bağdaşır bir şey değil." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ali İhsan Yavuzdan Cumhurbaşkanı Erdoğanın sağlığı ile ilgili provokatif paylaşımlara yanıt: Olup bitenleri CHPnin dışında düşünürseniz yanılırsınız
Ali İhsan Yavuz

Taha Hüseyin Karagöz'ün sunumuyla TVNET ekranlarına gelen Sert Sorular programının bu haftaki konuğu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz oldu.

Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığına yönelik provokatif sosyal medya paylaşımları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"OLUP BİTENİ CHP'NİN DIŞINDA DÜŞÜNÜRSENİZ YANILIRSINIZ"

Birilerinin işinin gücünün manipülasyon yapmak olduğunu belirten Yavuz, "Ben CHP'nin C'sinin ve H'sinin olduğunu düşünmüyorum sadece P'sinin kaldığına inanıyorum. Yalanın siyasetini yapıyorlar ve acayip kurgu mekanizmalarının içindeler. Dolayısıyla bu olup bitenleri CHP'nin dışında düşünürseniz yanılırsınız." dedi.

​Ali İhsan Yavuz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığı ile ilgili provokatif paylaşımlarına yanıt: İnsanlıkla bağdaşır bir şey değil
OYNAT 02:40
​Ali İhsan Yavuz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığı ile ilgili provokatif paylaşımlarına yanıt: İnsanlıkla bağdaşır bir şey değil
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TVNET'te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığına yönelik provokatif sosyal medya paylaşımları ile ilgili konuşan Yavuz, 'Böyle bir şey olmadan, bunu kurgulamak, bunu adeta temenni eder gibi yapmaya çalışmak insanlıkla bağdaşır bir şey değil.' dedi.

"CHP bugün geldiği noktada sadece darbelerden medet ummaya başlamıştır." ifadesini kullanan Yavuz, "Bu çok acınacak bir şeydir. Bugün yalanın siyasetinden, kurgudan, manipülasyondan, çarpıtmalardan medet ummaya başlamıştır. Bu CHP zihniyetini bu anlamda anlamamız gerekir." diye konuştu.

"İNSANLIKLA BAĞDAŞIR BİR ŞEY DEĞİL"

"Gerçekten böyle bir hadise olsa daha temkinli davranmak düşer muhalefet partilerine ve etrafa." diyen Yavuz, sözlerini şöyle sonlandırdı:

  • "Ama hiçbir şey yokken, toz kadar bir şey yokken öyle bir kurguya alet olmak... Bakınız bir süredir bu ve benzeri işlerin operasyon merkezi haline dönüşmüştür CHP. Çok net söylüyorum bunu. Biz insanız sağlık sorunlarımız da olabilir. Emr-i hak da vaki olabilir. Ama böyle bir şey olmadan, bunu kurgulamak, bunu adeta temenni eder gibi yapmaya çalışmak insanlıkla bağdaşır bir şey değil. "

Ali İhsan Yavuz'dan 'Hiçbir şey olmasa bile bir şey oldu' sözlerine açıklama: O gün gerçekten İstanbul'da bir şeyler oldu
GÜNDEM
Ali İhsan Yavuz'dan 'Hiçbir şey olmasa bile bir şey oldu' sözlerine açıklama: O gün gerçekten İstanbul'da bir şeyler oldu

İhsan Yavuz'dan 'Hiçbir şey olmasa bile bir şey oldu' sözlerine açıklama: O gün gerçekten İstanbul'da bir şeyler oldu
OYNAT 03:35
İhsan Yavuz'dan 'Hiçbir şey olmasa bile bir şey oldu' sözlerine açıklama: O gün gerçekten İstanbul'da bir şeyler oldu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında, Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

2019 yılında, İstanbul seçimlerinin tekrarı sürecinde sarf ettiği, 'Hiçbir şey olmasa bile bir şey olmuştur' sözüyle ne demek istediğine ilişkin soruya yanıt veren Yavuz, 'Aslında benim böyle bir sözüm yok. Ben de kullanmaya başladım sanki benimmiş gibi. O gün gerçekten İstanbul'da bir şeyler oldu. Hiçbir şey olmadıysa şayet 28 bin oy nasıl oldu da 13 bin rakamına indi? Demek ki bir şeyler oldu. O günlerde anlaşılmamızın nedeni 'İstanbul seçimlerini yeniletmek istiyoruz' sanılması.' dedi.

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