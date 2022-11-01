AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin görevini Belgin Uygur’a devretti Mahir Ünal'ın görevden af talebinin ardından, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, AK Parti Grup Başkanvekili oldu. Zengin'in yerine AK Parti Genel Başkan Yardımcılığına AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur getirildi.

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