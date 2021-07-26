AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Karabağ işgalinde kimse kılını kıpırdatmadı çünkü Türklerin toprağıydı

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş başkanlığındaki AK Parti heyeti, Azerbaycan’da temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş başkanlığındaki heyet, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova tarafından kabul edildi.

Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan’ın kendi tarihinin en zor dönemlerinde bile birbirine kardeş desteğini esirgemediğini belirten Gafarova, iki ülke arasındaki ilişkilerin hala devam ettiğini ve olumlu yönde geliştiğini belirtti.

“Hiç kimse kılını kıpırdatmadı çünkü işgal edilen yer Müslüman topraklarıydı, Türklerin toprakları, Azerbaycan’ın topraklarıydı”

Dünyanın uzun bir süre Karabağ’daki işgale sessiz kaldığını vurgulayan Kurtulmuş ise, “Karabağ’ın azatlığı mücadelesinde vermiş olduğunuz büyük kahramanlık, büyük destansı zafer dolayısıyla şahsınızda Azerbaycan parlamentosunun ve bütün Azerbaycanlı kardeşlerime bir kere daha tebrik ediyorum. Biz de böyle göğsümüz iftiharla kabararak o günleri hem dua ederek, hem de bütün platformlarda Azerbaycan’ın yanında yer alarak, destekleyerek bu tarihi zaferin kazanılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu tarihi zaferin bir paydaşı olmaktan ayrıca büyük bir onur duyuyoruz, büyük bir şeref duyuyoruz. Dünya uzun bir süre Karabağ’daki zulme seyirci kaldı. Maalesef başta Minsk üçlüsü olmak üzere hiç kimse kılını kıpırdatmadı çünkü işgal edilen yer Müslüman topraklarıydı, Türklerin toprakları, Azerbaycan’ın topraklarıydı. Eğer tersi olsaydı bütün dünya Azerbaycan’ın başına yıkılır ve Azerbaycan’a nefes aldırmazdı” dedi.

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Karabağ’ın yerle bir edilmiş şehirlerinin Ermeni çetelerin ve Ermeni işgalcilerinin suçlarının bir göstergesi olduğunu belirten Kurtulmuş, “Ama dünya da bunu da görmek istemiyor. Ben tebrik ediyorum bu tarihi destanın içinde yaşadığımız içinde sizlerde, bizlerde kendimizi şanslı saymamız lazım. Azerbaycan’ın kazanmış olduğu bu büyük zafer inşallah her platformda taçlanarak uluslararası alanda da bu haklılık tescil edilerek sonuna kadar devam eder” ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:54 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Tunus açıklaması: Dünyanın her yerinde yapılan darbelere karşıyız Bakü'de bulunan Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, dün akşam Tunus'ta yaşanan askeri darbeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin prensip olarak kimden gelirse gelsin, her türlü darbeye karşı olduğunu belirten Kurtulmuş, 'Türkiye'de, 70 yıllık siyasi hayatında çok fazla darbeyle karşılaşmış bir milletin çocukları olarak prensip olarak, dünyanın her yerinde yapılmış darbelere karşıyız. Kimden gelirse gelsin, halk tarafından seçilmiş hangi meşru hükümete karşı yapılırsa yapılsın, hangi meşru parlamentoyu

ortadan kaldırırsa kaldırsın, darbelerin hepsinin insanlık suçu olduğunu bilen bir milletiz.



Şu anki darbenin Tunus halkına büyük bir zarar vereceğini görüyoruz. Ve sonuna kadar Türkiye olarak, bu antidemokratik darbenin karşısında olduğumuzu buradan, Bakü'den, Azerbaycan'dan bütün dünyaya bir kere daha ifade ediyoruz.' dedi.

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“Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler mükemmel seviyededir”

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler mükemmel seviyede olduğunu belirten Kurtulmuş, “Her gün biraz daha yukarıya giderek ilişkiler daha da kuvvetlenerek kökleşmektedir. Her alanda birliğimiz, beraberliğimiz, köklü ilişkilerimiz var. Dilde, dinde, kültürde, sanatta, edebiyatta bir çok alanda müşterekliklerimiz var. Tabi dostluk, kardeşlik aynı zamanda emek ister. Emek vermemiz gerekir, her alanda bu emeği veriyoruz daha da artırmamız gerekir. Sadece resmi ilişkilerle değil bu resmi ilişkilerin ötesinde örneğin işte partiler arasındaki ilişkiler, halklar arasındaki ilişkiler, ticari ilişkiler, eğitim alanında, kültür alanında diğer alanlardaki ilişkilerinde çok köklü bir şekilde yayılması, halkların birbirine gidip gelmesi, birbirini görmesi nasıl buraya gelirken ikinci vatanımız diyoruz siz geldiğiniz zaman ikinci vatanımız olarak hissediyorsunuz. Bunu çok sayıda yurttaşımızın hissetmesini sağlayacak imkanların ortaya konulması ve böylece sahip olduğumuz bu zenginliğin, bu birikimin, bu köklü kardeşliğin daha sonraki asırlara, yıllara da taşınması gerekir” dedi.

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GÜNDEM Numan Kurtulmuş: Türkiye olarak sonuna kadar Tunus'taki darbenin karşısındayız