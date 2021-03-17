Gündem AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Mısırda demokrasi yeniden tesis edilmelidir
POLİTİKA

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Mısır’da demokrasi yeniden tesis edilmelidir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye Mısır arasında başlayan diplomatik temasa ilişkin değerlendirmede bulundu. Mısır ve Türk halkı arasında en ufak bir ayrışmanın söz konusu olmadığını söyleyen Kurtulmuş, "Ne yazık ki bundan 8 yıl evvel tamda demokrasinin başlangıcında olduğu bir dönemde, dünyanın gözü önünde Mısır'da doğan demokrasi katledilmişti. Türkiye bu anlamda Mısır'da demokrasinin inşaası için asla vazgeçmeyecektir" dedi.

Haber Merkezi DHA
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, parti genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye olarak dış politikada temel ilkelerinin bulunduğunu söyleyen Kurtulmuş, Türkiye'nin Mısır konusunda aynı yerde olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Mısır halkı ile bizim milletimiz arasında en ufak bir ayrışma söz konusu değildir. İslam dünyasının büyük ülkesinden biridir. Köklü değerleri olan bir ülkeden bahsediyoruz. Ne yazık ki bundan 8 yıl evvel tamda demokrasinin başlangıcında olduğu bir dönemde, dünyanın gözü önünde Mısır'da doğan demokrasi katledilmişti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş TVNET'e konuştu: Bir tweetten sonra bile sarsılan ittifak çok ayakta kalamaz
GÜNDEM
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş TVNET'e konuştu: Bir tweetten sonra bile sarsılan ittifak çok ayakta kalamaz

Türkiye Mısır'da demokrasinin inşaası için vazgeçmeyecek

  • Bu anlamda, dünyanın Mısır'da demokrasinin yeniden tesis edilmesi bakımından, cesaret verici, yol açıcı, şu anda darbe sonrası yönetimi ele alan iktidarı da bir şekilde yola getirici bir tarz ve tavır izlemelidir. Türkiye bu anlamda Mısır'da demokrasinin inşaası için asla vazgeçmeyecektir.

"Amacımız temsil kabiliyeti daha yüksek bir parlamento"

Kurtulmuş ayrıca, Siyasi Partiler Yasası ile ilgili bir çalışmanın yürütüldüğünü belirterek, "Uzun yıllar boyunca çok yüksek olan seçim barajının Türkiye demokrasisine bir faydası olmayacağını söyledik. Zaten ittifaklarla birlikte yüzde 10 barajının da bir önemi kalmadı. Şu anda parlamentoda yaklaşık 12 parti var.

Yüzde birden az olan partiler şu anda Meclis'te temsil ediliyor. Yeni sistem yüzde 50 artı 1 gerektiriyor. Bunun içinde ittifak sisteminin önü yasal olarak açılmıştır. İstiyoruz ki farklı kimliği ve görüşü olan herkesin Meclis'te temsilcisi olsun. Derdimiz, daha demokratik, temsil kabiliyeti daha yüksek daha güçlü bir parlamentoyu kuracak olan seçim sisteminin oluşması" diye konuştu.

Kurtulmuş: Sayımız yetseydi de yeni anayasayı tek başımıza yapmak istemezdik
GÜNDEM
Kurtulmuş: Sayımız yetseydi de yeni anayasayı tek başımıza yapmak istemezdik

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Tek ayak üstünde terbiye salonunda bekletilecek Türkiye devri kapanmıştır
OYNAT 03:53
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Tek ayak üstünde terbiye salonunda bekletilecek Türkiye devri kapanmıştır
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TVNET'te yayınlanan Net Bakış programında TVNET Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu ve Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. 2023 vizyonunu değerlendiren Kurtulmuş, 'AK Parti'nin ortaya koyduğu en önemli şey vizyonu. Asıl önemli şey güçlü ve büyük Türkiye hedefinden vazgeçmemektir. Türkiye öyle bir noktaya geldi ki, artık başkasının önünde tek ayak üstünde terbiye salonunda bekletilecek Türkiye devri kapanmıştır. Türkiye'nin bir tane yolu vardır. 2023 değişir 2053 olur, ama yoldan asla dönmeyeceğiz. Bunu unutursak gidecek istikametimizi de kaybederiz' dedi.

Numan Kurtulmuş'tan 'Millet İttifakı' açıklaması: Bir tweet ile sarsılan ittifak çok ayakta kalamaz
OYNAT 01:45
Numan Kurtulmuş'tan 'Millet İttifakı' açıklaması: Bir tweet ile sarsılan ittifak çok ayakta kalamaz
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TVNET'te yayınlanan Net Bakış programında TVNET Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu ve Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Akşener-Buldan paylaşımına ilişkin açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, 'İstanbul ve Ankara seçimlerinde gördük. HDP'nin yöneticileri, 'Biz olmasaydık İstanbul ve Ankara'yı alamazdınız' dedi. İYİ Parti'ye oy vermiş olan milliyetçi kardeşlerimiz nasıl olacak da bu iş birliğini içlerine sindirecekler. Kemalist kardeşlerimiz nasıl olacak da terörle yan yana duran HDP'yi içine sindirecekler. Bir tweetten sonra bile sarsılan ittifak çok ayakta kalamaz' şeklinde konuştu.


Abone Ol Google News
Bir hafta yağış var

Bir hafta yağış var

​Meteoroloji salı gününe kadar yağışların etkili olacağını duyurdu.
Kupada finalin adı belli oldu

Kupada finalin adı belli oldu

Türkiye Kupası'nda gözyaşlarına boğan final heyecanı.
Vaka sayısı korkutuyor

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, AYM'ye başvurdu.

​Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.
İnsana ait olduğu düşünülüyor

İnsana ait olduğu düşünülüyor

​Akdeniz Üniversitesi bahçesinde kafatası bulundu.

​HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.