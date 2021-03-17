AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Mısır’da demokrasi yeniden tesis edilmelidir
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye Mısır arasında başlayan diplomatik temasa ilişkin değerlendirmede bulundu. Mısır ve Türk halkı arasında en ufak bir ayrışmanın söz konusu olmadığını söyleyen Kurtulmuş, "Ne yazık ki bundan 8 yıl evvel tamda demokrasinin başlangıcında olduğu bir dönemde, dünyanın gözü önünde Mısır'da doğan demokrasi katledilmişti. Türkiye bu anlamda Mısır'da demokrasinin inşaası için asla vazgeçmeyecektir" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, parti genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye olarak dış politikada temel ilkelerinin bulunduğunu söyleyen Kurtulmuş, Türkiye'nin Mısır konusunda aynı yerde olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
Mısır halkı ile bizim milletimiz arasında en ufak bir ayrışma söz konusu değildir. İslam dünyasının büyük ülkesinden biridir. Köklü değerleri olan bir ülkeden bahsediyoruz. Ne yazık ki bundan 8 yıl evvel tamda demokrasinin başlangıcında olduğu bir dönemde, dünyanın gözü önünde Mısır'da doğan demokrasi katledilmişti.
Türkiye Mısır'da demokrasinin inşaası için vazgeçmeyecek
Bu anlamda, dünyanın Mısır'da demokrasinin yeniden tesis edilmesi bakımından, cesaret verici, yol açıcı, şu anda darbe sonrası yönetimi ele alan iktidarı da bir şekilde yola getirici bir tarz ve tavır izlemelidir. Türkiye bu anlamda Mısır'da demokrasinin inşaası için asla vazgeçmeyecektir.
"Amacımız temsil kabiliyeti daha yüksek bir parlamento"
Kurtulmuş ayrıca, Siyasi Partiler Yasası ile ilgili bir çalışmanın yürütüldüğünü belirterek, "Uzun yıllar boyunca çok yüksek olan seçim barajının Türkiye demokrasisine bir faydası olmayacağını söyledik. Zaten ittifaklarla birlikte yüzde 10 barajının da bir önemi kalmadı. Şu anda parlamentoda yaklaşık 12 parti var.
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Yüzde birden az olan partiler şu anda Meclis'te temsil ediliyor. Yeni sistem yüzde 50 artı 1 gerektiriyor. Bunun içinde ittifak sisteminin önü yasal olarak açılmıştır. İstiyoruz ki farklı kimliği ve görüşü olan herkesin Meclis'te temsilcisi olsun. Derdimiz, daha demokratik, temsil kabiliyeti daha yüksek daha güçlü bir parlamentoyu kuracak olan seçim sisteminin oluşması" diye konuştu.