AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: O devirler geride kaldı! Haddinizi bilin AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 103 emekli amiralin yayınladığı skandal bildiriye ilişkin açıklamada bulundu. Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada eski Türkiye sevdalısı, vesayetçi, kendisini milli iradenin üstünde gören zihniyetin bazı temsilcilerinin, yayınladıkları sözde bildiri ile siyasete akıl, millete ayar vermeye çalıştıklarını bildirdi. Kurtulmuş'un paylaşımında ayrıca, "O devirler geride kaldı! Haddinizi bilin! İçinize sinmese de şunu çok iyi anlayın ki; bu millet, vatanı da mavi vatanı da demokrasiyi de milli iradeyi de bedelini ödeyerek korumuştur ve koruyacaktır" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi 04 Nisan 2021, 03:08 Son Güncelleme: 04 Nisan 2021, 03:18 AA