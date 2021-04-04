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ANKARA

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: O devirler geride kaldı! Haddinizi bilin

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 103 emekli amiralin yayınladığı skandal bildiriye ilişkin açıklamada bulundu. Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada eski Türkiye sevdalısı, vesayetçi, kendisini milli iradenin üstünde gören zihniyetin bazı temsilcilerinin, yayınladıkları sözde bildiri ile siyasete akıl, millete ayar vermeye çalıştıklarını bildirdi. Kurtulmuş'un paylaşımında ayrıca, "O devirler geride kaldı! Haddinizi bilin! İçinize sinmese de şunu çok iyi anlayın ki; bu millet, vatanı da mavi vatanı da demokrasiyi de milli iradeyi de bedelini ödeyerek korumuştur ve koruyacaktır" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi AA
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: O devirler geride kaldı! Haddinizi bilin
Numan Kurtulmuş

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski Türkiye sevdalısı, vesayetçi, kendisini milli iradenin üstünde gören zihniyetin bazı temsilcilerinin, yayınladıkları sözde bildiri ile siyasete akıl, millete ayar vermeye çalıştıklarını bildirdi.

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Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Haddinizi bilin"

  • "Eski Türkiye sevdalısı, vesayetçi, kendisini milli iradenin üstünde gören zihniyetin bazı temsilcileri yayınladıkları sözde bildiri ile siyasete akıl, millete ayar vermeye çalışıyorlar. O devirler geride kaldı! Haddinizi bilin! İçinize sinmese de şunu çok iyi anlayın ki; bu millet, vatanı da mavi vatanı da demokrasiyi de milli iradeyi de bedelini ödeyerek korumuştur ve koruyacaktır."

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