AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu çağrı: Adaylığınızı ilan edin

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş TBMM Genel Kurulunda "2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi" hakkında AK Parti Grubu adına konuştu.

#CANLI AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş TBMM Genel Kurulunda "2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi" hakkında AK Parti Grubu adına konuşuyor. https://t.co/LjYEKx37IG — Yeni Şafak (@yenisafak) December 5, 2022

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

KILIÇDAROĞLU'NUN KONUŞMASINA TEPKİ

Madem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkta karşılığı yoktur, buyurun er meydanına aday olun. Zaten Kılıçdaroğlu'nun konuşması bir bütçe görüşmesi konuşması değildi, adaylık konuşmasıydı!

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'nın meclisi fesih etme yetkisinden bahsetti, ancak 6'lı masanın anayasa teklifinde Cumhurbaşkanı'nın Meclisi fesih etme yetkisi olduğunu unutmuş.

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"FAİZLE İLGİLİ YANLIŞ BİLGİ PAYLAŞMAYIN"

Millete faizle ilgili yanlış bilgi paylaşmayın. 2002'de bütçedeki faiz oranı 43.2 idi. 2023 bütçesinde bu oran 11.3'tür. Hileli seçimleri bizim lügatımızda bulunmamaktadır. Biz halkın helal oylarla meclise geliriz Bundan başka yol bilmeyiz.

Kategorik olarak "Kürt düşmanı" lafını kabul etmiyoruz. Bu ülkenin Kürt vatandaşları birinci sınıf vatandaşlarıdır. 85 milyon vatandaştan hiçbir farkları yoktur. Biz insanları etnik kimliklerine göre değerlendirmiyoruz. Salgın dönemi sonrası ülkelerin farklı ekonomi politikaları ve önümüzdeki dönemin önemli bir sorunu olacak olan ekonomik durgunluk, tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi olacaktır. Vatandaşımızın alım gücünü desteklemek için çalışıyoruz. Bu yıl da 530 milyar lira ile enerji sübvansiyonları sürdürüyoruz. Türkiye 9 çeyrek üst üste büyüyerek bir rekor kırmıştır.

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Büyük milletlerin büyük hayalleri olur, büyük hedefleri olur. Yeniden güçlü bir ülke istikametinde yapılanlar ortadır. Yollar, hızlı trenler, şehir hastaneleri, savunma sanayideki yerlilik oranı, TOKİ projeleri... En son Yusufeli Barajı'na 35 milyon lira harcandı.

Devlet aynı devlet, geçen dönemlerde yapılamıyordu da neden bu dönemde yapılıyor. Değerli arkadaşlar, bunların yapılabilmesinin arkasındaki temel neden AK Parti'nin gerçekleştirdiği zihin devrimidir. Dün, Devrim Arabalarını engelleyen odaklarla bugün Türkiye'nin ileriye gitmesini istemeyen odaklarla arasında zerre fark yoktur.

Ayrıntılar geliyor...