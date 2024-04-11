AK Parti Genel Merkezi'nde bayramlaşma: Peş peşe ziyaret ettiler

AK Parti'nin ilk ziyaretçileri, CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir başkanlığındaki heyet oldu. Bayram tebriklerinin dile getirilmesinin ardından konuşan Belgin Uygur, bayramın Türkiye ve mazlum coğrafyalar için umut olmasını diledi.
CHP'li Demir de seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.
"Atılacak adımların sonuna kadar arkasındayız"
Durmaz, 1,5 yıldır devam eden seçim sürecinin de geride kaldığını belirterek, eksiklerin, noksanların tamamlanacağı seçimsiz dört yıllık döneme girildiğini kaydetti.
Uygur deprem bölgesinin yaralarının sarılması için de hızlı adımlar attıklarını belirterek, bölgedeki vatandaşların en kısa sürede evlerine kavuşacağını söyledi.
Seçim sonuçlarının da analizlerini yaptıklarını anlatan Uygur, gelecekteki 4,5 yıllık seçimsiz süreçte millet için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
"Demek ki Türkiye'de tek adamlık rejimi filan yokmuş"
Uygur ise demokrasi kültürünün özümsenmesi ve yerleşmesini hayata geçiren bir parti ve ittifak olduklarını belirterek, millet iradesinin başlarının üzerinde olduğunu vurguladı.