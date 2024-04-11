AK Parti Genel Merkezi'nde bayramlaşma: Peş peşe ziyaret ettiler

"Pandemi, Ukrayna-Rusya savaşının ekonomik etkileri, ülkemizdeki doğal afetler, yangınlar, seller, depremler, en son yaşadığımız 2 büyük deprem, 11 ilimizi etkileyen, tabii bunların ekonomik sonuçları, etkileri maalesef oluyor ama biz kadrolarımızın gücüyle, devlet-millet dayanışmasının gücüyle, güçlü bir irade ve idareyle bu neticelerin vatandaşımıza en az yansıması noktasında ciddi ve en hızlı adımları attık."