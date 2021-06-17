AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: 4. Yargı Paketi'ni yarın TBMM'ye sunacağız

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında hazırlanan 4. Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifini, yarın TBMM Başkanlığına sunacaklarını bildirdi.

Akbaşoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 4'üncü yargı paketinde önemli bir düzenleme yaptıklarını aktararak şu ifadeleri kullanmıştı:

YARGI PAKETİNİN DETAYLARI

"Vatandaşımızın lehine birçok düzenlemeyi ihtiva eden bu yargı paketinde, özellikle idarenin vatandaşlarımızın başvurularına yanıt verme süresini 60 günden 30 güne indiriyoruz ve vatandaşlarımızın idareye karşı dava açma süresi aynen 60 gün olarak muhafaza ediliyor. Buradaki maksat idarenin çözüm odaklı, hızlı ve netice odaklı yaklaşımını yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle uyumlu hale getirmek ve burada asıl olanın mutlaka adaletin öncelikle olarak idari işlemle tesisini tam manasıyla temin etmektir. Bunun dışında birçok alana dönük, kendi içerisinde vatandaşlarımızın lehine hukuk devleti tanımını tahkim edecek ve demokrasiyi güncelleyerek genişletecek ve vatandaşlarımızın lehine düzenlemeleri ihtiva eden birçok maddeyi de barındıran paket olarak karşımıza çıkacak."

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