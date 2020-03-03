Gündem AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu Meclisi her iki bakanımız da bilgilendirecek
POLİTİKA

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Meclis'i her iki bakanımız da bilgilendirecek

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM Genel Kurulunda İdlib konusundaki kapalı oturuma ilişkin açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, "Bilgilendirmenin hangi çerçevede ortaya konacağıyla ilgili takdiri, bakanlarımız yapacak. Tabii ki askeri harekatın nasıl oluşacağı, hangi noktaya gideceğiyle ilgili askeri bilgiler, daha farklı yaklaşımlar olacaktır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Muhammet Emin Akbaşoğlu
Muhammet Emin Akbaşoğlu

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM Genel Kurulunda İdlib ile ilgili bilgilendirmenin hangi çerçevede ortaya konacağına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karar vereceğini belirterek, "Tabii ki askeri harekatın nasıl oluşacağı, hangi noktaya gideceğiyle ilgili askeri bilgiler, daha farklı yaklaşımlar olacaktır. Siyasi, diplomatik ve askeri anlamda Türkiye'ye ne yapıldı, Türkiye buna karşılık neler yaptı, bundan sonraki yol haritası nedir, bununla ilgili Meclis'i her iki bakanımız da bilgilendirecek." dedi.

Akbaşoğlu, TBMM Genel Kurulunda İdlib konusundaki kapalı oturuma ilişkin açıklamalarda bulundu. Üç ayların başlangıcında, Regaip Gecesi'nde rejim tarafından yapılan saldırıda 34 Mehmetçiğin şehit olduğunu hatırlatan Akbaşoğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.

  • Şehitlerin kanının yerde kalmaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde saldırının ardından güvenlik toplantısının yapıldığını, toplantı sonrasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanlarının sınıra gittiğini, çok önemli bir operasyonun derhal başlatıldığını anlatan Akbaşoğlu, harekatın, Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını, Mehmetçiğinin kanının yerde kalmamasıyla ilgili dik ve onurlu duruşunu gösterdiğini belirtti.

AK Parti'li Akbaşoğlu, İdlib'deki saldırının akabinde gerçekleşen güvenlik toplantısının sabaha kadar sürdüğünü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun toplantının ardından diplomatik temaslara başladığını, Milli Savunma Bakanı Akar'ın da sınıra giderek, muhabere merkezinde harekatın sevk ve idaresine geçtiğini ifade etti.

Olağanüstü çalışma talebi söz konusu değil

İdlib'deki saldırıya ilişkin CHP'nin, Meclisin olağanüstü toplantıya çağrılmasıyla ilgili talebinin olduğunu anımsatan Akbaşoğlu, içtüzükte, olağanüstü toplantının nasıl yapılacağıyla ilgili hükümlerin belli olduğunu, olağan çalışma dönemlerinde olağanüstü çalışma talebinin söz konusu olmayacağını söyledi.

Akar ve Çavuşoğlu'nun, olayın sıcaklığı çerçevesinde bizzat gelişmelere nezaret etmeleri gerektiğinin açık olduğunu dile getiren Akbaşoğlu, "Cumartesi günü olağanüstü toplantının yapılması siyaseten de zamanla bakımından da doğru değildi. Ancak bugün tek gündemli olarak sadece İdlib konusuna münhasır olmak üzere hem Milli Savunma Bakanımız ile Dışişleri Bakanımız milletvekillerini bilgilendirecek hem de bütün grubu bulunan partiler temsilileri vasıtasıyla bu konudaki görüş ve düşüncelerini net bir şekilde ortaya koyacaklar." diye konuştu.

Kapalı oturumda, Akar ve Çavuşoğlu'nun detaylı bilgilendirmeyi yapacağını ifade eden Akbaşoğlu, "Bilgilendirmenin hangi çerçevede ortaya konacağıyla ilgili takdiri, bakanlarımız yapacak. Tabii ki askeri harekatın nasıl oluşacağı, hangi noktaya gideceğiyle ilgili askeri bilgiler, daha farklı yaklaşımlar olacaktır. Bununla beraber siyasi, diplomatik ve askeri anlamda Türkiye'ye ne yapıldı, Türkiye buna karşılık neler yaptı, bundan sonraki yol haritası nedir, bununla ilgili Meclis'i her iki bakanımız da bilgilendirecek." değerlendirmesini yaptı.

Esed rejimi pilotlarını F16 korkusu sardı: Bir uçak düşürülünce diğeri aceleyle üssüne geri döndü
DÜNYA
Esed rejimi pilotlarını F16 korkusu sardı: Bir uçak düşürülünce diğeri aceleyle üssüne geri döndü

TBMM Genel Kurulu İdlib gündemiyle kapalı oturumda toplandı
GÜNDEM
TBMM Genel Kurulu İdlib gündemiyle kapalı oturumda toplandı
O bayrak 8 saatte indi!

O bayrak 8 saatte indi!

​Tansu Çiller'den Bahar Kalkanı çıkışı...
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Atalay Demirci. ​FETÖ'ye üye olmaktan yargılandı.
Dev maçın11leri belli oldu

Dev maçın
11'leri belli oldu

​​Trabzonspor sahasında F.Bahçe'yi konuk ediyor.
FED'in kararı <br>doları vurdu

FED'in kararı
doları vurdu

2008 krizinden bu yana yapılan en büyük indirim.
Kaçış anı telsizde!

Kaçış anı telsizde!

Diğer uçak vurulunca: "Duyuyorum. Dönüyorum. Dönüş yolundayım"
Türk usulü çözüm!

Türk usulü çözüm!

Prof. açıkladı: Koronavirüse karşı kesin faydalanırsınız

Yerle bir edildiler!

Yerle bir edildiler!

SİHA'lar Esed rejiminin zırhlılarını gizlendikleri yerde avladı.
Türkiye'nin Maldivleri için<br>plan hazır

Türkiye'nin Maldivleri için
plan hazır

​Otoparktan soyunma kabinine kadar tüm detaylar düşünüldü.
Suriye sınırına HİSAR!

Suriye sınırına HİSAR!

Son 10 yılın en önemli çalışmasında tarih öne çekildi.
23 vekilde görüldü

23 vekilde görüldü

​İran'da koronavirüs kabusu giderek büyüyor.
Sadece bugün 327!

Sadece bugün 327!

​Bakanlık, Bahar Kalkanı'nda son bilançoyu açıkladı.
Bozuk Heronlardan <br>SİHA destanına...

Bozuk Heronlardan
SİHA destanına...

Türkiye'nin insansız hava aracı başarısının şifreleri.
Yine katliam yaptılar

Yine katliam yaptılar

​Esed rejiminin saldırısı sonucu 12 sivil hayatını kaybetti.
Hem insafsız <br>hem vefasız!

Hem insafsız
hem vefasız!

Yunanlılar 70 yıl önce sığındıkları Suriyelilere gaz bombası atıyor.
Bir uçak daha!

Bir uçak daha!

F-16'lar avladı...
Yunan zulmü!

Yunan zulmü!

8 aylık hamile kadını bile dövdüler!

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.