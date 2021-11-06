Gündem AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal Bu millet şehidine saygısızlığı asla kabul etmez
TRABZON

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Bu millet şehidine saygısızlığı asla kabul etmez

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Trabzon'da yaptığı konuşmada şehit ağabeyine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi. Ünal, "Bu ülke için canını vermiş şehitlerimize, bu ülke için hayatını tehlikeye atmış gazilerimize karşı asla saygısızlık etmesinler. Çünkü bu millet kendi şehidine, gazisine dönük saygısızlığı, hadsizliği asla kabul etmez." dedi. Ünal ayrıca Türkkan'ın kendi Genel Başkanından özür dilemesini de 'tuhaflık' olarak nitelendirdi.

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Haber Merkezi AA
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Bu millet şehidine saygısızlığı asla kabul etmez
Mahir Ünal

AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak üzere Trabzon'a gelen AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti İl Teşkilatını ziyaret etti.

Ünal, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin ülkede ne kadar kronik sorun varsa çözdüğünü belirterek "Artık dünün sorunlarını konuşmuyoruz. Bugünün sorunlarını konuşuyoruz. Geçmiş 40-50 yılda birikmiş sorunları çözen AK Parti bugünün sorunlarını da çözer. AK Parti'nin en güçlü yanı sorun çözme kapasitesidir. Güçlü liderliğidir." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan muhalefete tepki: Erdoğan düşmanlığı gözlerini kör etmiş durumda
OYNAT 01:02
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan muhalefete tepki: Erdoğan düşmanlığı gözlerini kör etmiş durumda
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Trabzon'da konuştu. Ünal, muhalefet partilerine tepki göstererek, “Bizim karşımızda maalesef siyasi rakiplerimiz yok, düşmanlık motivasyonuyla hareket eden, tehdit eden küfür eden, hakaret eden bir yapı var. Vadettikleri hiçbir şey yok. Bizim karşımızdakiler bizimle rekabet içerisine girmiyorlar. Bizim karşımızdakiler nefret diliyle kör ve kara bir düşmanlıkla hareket ediyorlar. AK Parti ve Erdoğan düşmanlığı o kadar gözlerini kör etmiş durumda ki AK Parti ve Erdoğan düşmanlığı artık onlarda maalesef Türkiye düşmanlığına dönüşmüş durumda.' dedi.

  • Muhalefetin sorun çözme kapasitesinin bulunmadığını ifade eden Ünal, "Bunlar Millet İttifakı diye bir ittifak kurdular. İttifakın içindeki sorunları çözemiyorlar. Bir bakıyorsunuz HDP ile İYİ Parti kavga ediyor. Bir bakıyorsunuz İYİ Parti'yle CHP kavga ediyor. CHP 'tezkereye evet demek Cumhuriyete ihanettir' diyor. İYİ Parti oradan bize hain demek şöyledir. Sonra canı sıkılıyor tezkereye 'hayır' diyen bir genel başkan ertesi gün çıkıp 'Kandil'i başlarına yıkacağım' diyor. Söylemini düzenleyemeyen, ilişkisini düzenleyemeyen, kendi siyasetini planlayamayanlar bu ülkenin sorunlarını mı çözecekler? Hayır. Zannediyorlar ki Tayyip Erdoğan'a hakaret ederek, bu millete yalan söyleyerek, son günlerde maalesef en çirkin olanı küfrederek iktidar olacaklarını zannediyorlar." diye konuştu.

"Bunlar milletin zekasıyla, hafızasıyla alay etmesinler"

Muhalefetin "Oylarımız artıyor" söylemini eleştiren Ünal, şunları kaydetti:

  • "Anketlerde CHP'nin oyunun arttığı ile ilgili tek bir veri yok. Hani anketçinin biri 'sabah 25, akşam 25' demişti. En son Konda'nın anketinde CHP yine 25'ti. Yani herkesin oyu kendi yerinde duruyor ama bizim milletimiz oyunu da tercihini de ne yapacağını da hepsini çok iyi bilir, irfan sahibidir. Bunlar milletin zekasıyla, hafızasıyla alay etmesinler. Bu milletin hassasiyetine dikkat etsinler. Hele hele bu ülke için canını vermiş şehitlerimize, bu ülke için hayatını tehlikeye atmış gazilerimize karşı asla saygısızlık etmesinler. Çünkü bu millet kendi şehidine, gazisine dönük saygısızlığı, hadsizliği asla kabul etmez. Kendi Genel Başkanından özür dilemesi de orada ayrı bir tuhaflığı ortaya koyuyor."

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