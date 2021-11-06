AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Bu millet şehidine saygısızlığı asla kabul etmez

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan muhalefete tepki: Erdoğan düşmanlığı gözlerini kör etmiş durumda

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Trabzon'da konuştu. Ünal, muhalefet partilerine tepki göstererek, “Bizim karşımızda maalesef siyasi rakiplerimiz yok, düşmanlık motivasyonuyla hareket eden, tehdit eden küfür eden, hakaret eden bir yapı var. Vadettikleri hiçbir şey yok. Bizim karşımızdakiler bizimle rekabet içerisine girmiyorlar. Bizim karşımızdakiler nefret diliyle kör ve kara bir düşmanlıkla hareket ediyorlar. AK Parti ve Erdoğan düşmanlığı o kadar gözlerini kör etmiş durumda ki AK Parti ve Erdoğan düşmanlığı artık onlarda maalesef Türkiye düşmanlığına dönüşmüş durumda.' dedi.