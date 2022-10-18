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POLİTİKA

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan dezenformasyon yasasına gelen itirazlara tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Dezenformasyonla Yasası'na ilişkin yaptığı açıklamada "Sanki ağzını açanın ceza aldığı bir ortam oluşturuyormuşuz gibi bir durum sunuluyorlar. Haber verme amacını aşmayan paylaşım suç kapsamında değil" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünaldan dezenformasyon yasasına gelen itirazlara tepki
Mahir Ünal

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, katıldığı canlı yayında Dezenformasyonla Yasası'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ünal "Sosyal medyanın ve muhalefetin sesi kısılacak'' iddialarıyla ilgili ''Recep Tayyip Erdoğan bir şiir okuduğu için cezaevine götürülürken ben devletime küsmem dedi. Biz geliriz, yanlışları düzeltiriz dedi. Bugün Meclis'te arkadaşlarımızla yasa tartışmak yerine, bu ülkenin onurlu hakimlerine yönelik sarf edilenler ciddi bir sorun oluşturuyoruz. Bu demokratik şartlarda da CHP AYM'ye başvurabilir, başvurdu da." ifadelerini kullandı.

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''HABER VERME AMACINI AŞMAYAN PAYLAŞIM SUÇ DEĞİL''

"Getirilerini konuşmak yerine önümüze 29. madde sürülüyorlar" diyen Ünal "Ben de diyorum ki, burada sansür nerede. Biz burada, zaten TCK'da suç olarak sayılan 'halk arasında panik ve endişe yaratma-kamu barışı bozmak' alt başlıklarını bir araya bağladık. Haber verme amacını aşmayan paylaşım suç kapsamında değil. " açıklamasında bulundu.

'AĞZINI AÇANIN CEZA ALDIĞI BİR ORTAM' YOK

"Sanki ağzını açanın ceza aldığı bir ortam oluşturuyormuşuz gibi bir durum sunuluyorlar." diyerek tepkisini dile getiren Ünal "Böyle bir durum yok. Bir kimse Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğinde bu kişi hakkında işlem yapılmasın mı diyeceğiz. Meral Akşener'in de Kemal Kılıçdaroğlu'nun da on binlerce hakaret davası var. Siz zaten böyle bir dava açabiliyorsunuz." dedi.

"MECLİS ORADA"

Yasanın uygulamasında sıkıntılar yaşanması durumuyla ilgili Meclis'i işaret eden Ünal, açıklamasında "Her olay kendi içerisinde değerlendiriliyor. Bütün bunların alt başlıklarını düzenleyen koca bir hukuk külliyatı var. Biz yasa yapıcı olarak niyetimizi, maksadımızı sunuyoruz. Bundan sonrası yargıdadır. Yasanın uygulamasında sıkıntılar da çıkarsa, Meclis orada. Bizim bir şeye sansür dememiz için, bireyin en temel hakkı olan ifade özgürlüğünü elinden almamız gerekiyor. Biz bu yasayı iki yıl önce hazırlamaya başladık." ifadelerine yer verdi.

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