AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin açıkladı: Ekonomi yönetimi konusunda yeni bir ekip gelecek

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından hazırlanan ve Anadolu kanallarının ortak yayınladığı “Anadolu Soruyor” Programının konuğu AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin oldu. Dernek Başkanı Sinan Burhan ve Millet Haber Ajansı Haber Müdürü Çetin Altan’ın sorularını yanıtlayan Zengin, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Zengin, "Ekonomi yönetimi değişecek çünkü bakanımız milletvekili oldu" diyerek yeni bir ekonomi yönetimi olacağı mesajını verdi. Özlem Zengin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Anadolu’da zor şartlarda geçinen insanlar bize en çok oy verenler. AK Parti’ye oy vermeyi geçindim geçinemedim diye bakmıyor. Türkiye’nin geleceğinin bir parçası olarak görüyor. Bizim Bölgelere göre asgari ücret çalışmamız lazım. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmemeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bununla ilgili çok önemli bir çalışması olacak. Ekonomiyle alakalı yeni bir ekip gelecek. Bakan arkadaşlarımız milletvekili oldular. Yeni bir kabine muhakkak teşekkül edecek.

"MUHALEFETİN KAFASI KARIŞIK"

İki turlu bir seçimi Türkiye ilk defa deniyor. Bize oy verenlerin ikinci defa mutlaka sandığa gitmesi gerekiyor. Millet ittifakının konuşmaları birbiriyle çok çelişiyor… Vatandaşın en önemli gündemi vatanı. CHP’ye oy veren vatana millete önem veren seçmende rahatsızlık yarattı. Bütün tezlerini Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun üzerine kurdular, vatandaş buna tepki gösterdi. Kafası çok karışık bir muhalefet var karşımızda...

"KADIN HAKLARINI SAVUNDUĞUMUZ İÇİN HEDEF HALİNE GELDİK"

Türkiye’de kadın hakları deyince akla gelen parti AK Partidir, kadın hakları deyince akla gelen lider Tayyip Erdoğan’dır. CHP’de hiç grup başkan vekili, meclis başkanvekili kadın oldu mu? Biz bunu söyleyince niye rahatsız oldular. Türkiye’de kadınlarımız, seçme hakkını kullanıyordu, seçilme hakkını kullanamıyordu.

Ben ilk başörtülü grup başkanvekiliyim. AK Parti’den önce 20 yıl duruşma salonu görmeden avukatlık yaptım normal bir şey mi bu?

28 Şubatları hatırlayın yalan mı oldu bunlar? Bu hakların kullanılmasını sağlamıştır Tayyip Erdoğan.

Yeniden Refah Partisi’nin kaç tane açıklaması oldu. En önemlisi başörtüsüyle ilgili yasakların kalkmasıdır. Bu ülkede kadın hakları denince akla gelen parti AK Parti. Yeniden Refah Partisi kadınların aleyhine konuşmuyor. Türkiye'de kadınların hem çalışma hayatına katılması hem siyasete atılması için AK Parti çok adım attı. Kadınların hakları korunacak. Uygulamayla ilgili sorunlar varsa bunlar izale edilecek.

"6284 SAYILI KANUNDA KADININ BEYANI ESASTIR YANLIŞ ANLATILIYOR"

Kanunun hiçbir yerinde kadının beyanı yazmıyor, mağdurun beyanı yazıyor biz neyin kavgasını yapıyoruz..

Kanun ailede olan bir şiddetten bahsediyor. Bu şiddete uğrayan erkek, çocuk, yaşlı olabilir. Burada ezbere konuşuyorlar. Bir yalan var ortada ve bunun üzerinden siyaset yapılıyor. İşini iyi yapan benim gibi siyasetçiler de maalesef gerçeği söylediğimiz için hedef oluyoruz.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDE EŞ CİNSEL EVLİLİK VAR MI?"

İstanbul Sözleşmesinde eş cinsel evlilik var mı yok. Yazmıyor böyle bir şey. Toplumsal cinsiyet eşitliği ifadesine itiraz ediliyor. İfade bu. Allah’ın yasak kıldığı bir şeyi biz nasıl yasak değil diyebiliriz ki?

Bu kanun evin içinde olan insanları ilgilendiriyor, yolda, asansörde olanları, sokakta olanları ilgilendirmiyor. Sokakta yaşananlar ceza kanunu ilgilendirir."







