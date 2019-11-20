AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: ‘Hala başörtüsü’ diyenlere maalesef hala başörtüsü diyoruz biz geçtik ama siz geçemiyorsunuz

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik kullandığı ifadeler gündem oldu. Merhum Bülent Ecevit'in "Bu kadına haddini bildirin" ifadelerini 20 yıl sonra AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e karşı kullanan Özkoç'a karşı tepkiler yükseldi.
Özkoç'un açıklamlarını TVNET kanalında gazeteci Ersin Çelik'in sunduğu İç Hatlar programında değerlendiren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP zihniyetinin hala aynı şekilde devam ettiğini vurgulayarak "Hala mı başörtüsü diyenlere maalesef hala başörtüsü diyoruz biz geçtik ama siz geçemiyorsunuz" dedi. Zengin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
Bunun tetiklendiği noktalar var birincisi İstanbul seçimleridir, 29 Ekim önemli bir dönüm noktasıdır, cumhuriyet kadını tartışmaları. Biz bunu çok büyütmek istememiştik o zaman ama bugün bakıyorum bu cumhuriyet kadını tartışmaları bizi tamamen dışında bırakan bir tanımlamayla dolu. Cumhuriyet kadını dedikleri şeyin altında hiç telaffuz edilmese de bizim gibi insanları başörtülü kadınları birinci sınıf görmeyen bir anlayış yatıyor.
'Hala mı başörtüsü?' diyenlere maalesef hala başörtüsü diyoruz
Sokaktaki kızın başörtüsünü çeken o kadın o gücü bu ifadeden alıyor. Biz cumhuriyet kadınıyız siz değilsiniz diyorlar. Oysa benim cumhuriyet kadını olmaktan anladığım bir kadının hayatına dair kararları kendisinin verebilmesi, başını örtecek mi örtmeyecek mi, çalışacak mı çalışmayacak mı? Buna kendi karar verecek, bunu anlıyorum. Basit gibi görünen “Bu kadına haddini bildirin” açtığı tramvaya bakar mısın? Cumhuriyet kadını tanımı yapıyorlar bir tek kendilerini içine koydukları. Başörtülü olmayı anormal başı açık olmayı normal gibi yapıyorlar. Biz bütün kadınları sahipleniyoruz. Bu hep bizim başımıza geliyor. 'Hala mı başörtüsü?' diyenlere maalesef hala başörtüsü diyoruz. Biz geçtik ama siz geçemiyorsunuz.