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POLİTİKA

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: ‘Hala başörtüsü’ diyenlere maalesef hala başörtüsü diyoruz biz geçtik ama siz geçemiyorsunuz

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Genel Kurul'daki bir tartışma sırasında kullandığı "Bu kadına haddini bildiriniz" ifadeleriyle ilgili TVNET'e özel açıklamalarda bulundu. CHP zihniyetinin hala aynı şekilde devam ettiğini vurgulayan Zengin, "Hala mı başörtüsü diyenlere maalesef hala başörtüsü diyoruz biz geçtik ama siz geçemiyorsunuz" dedi.

Haber Merkezi Tvnet
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik kullandığı ifadeler gündem oldu. Merhum Bülent Ecevit'in "Bu kadına haddini bildirin" ifadelerini 20 yıl sonra AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e karşı kullanan Özkoç'a karşı tepkiler yükseldi.

Özkoç'un açıklamlarını TVNET kanalında gazeteci Ersin Çelik'in sunduğu İç Hatlar programında değerlendiren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP zihniyetinin hala aynı şekilde devam ettiğini vurgulayarak "Hala mı başörtüsü diyenlere maalesef hala başörtüsü diyoruz biz geçtik ama siz geçemiyorsunuz" dedi. Zengin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Özlem Zengin: ‘Hala başörtüsü’ diyenlere maalesef hala başörtüsü diyoruz biz geçtik ama siz geçemiyorsunuz
OYNAT 02:02
Özlem Zengin: ‘Hala başörtüsü’ diyenlere maalesef hala başörtüsü diyoruz biz geçtik ama siz geçemiyorsunuz
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TVNET televizyonunda gazeteci Ersin Çelik'in sunduğu İç Hatlar programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zengin, 'Cumhuriyet kadını tanımı yapıyorlar bir tek kendilerini içine koydukları. Başörtülü olmayı anormal, başı açık olmayı normal addeden bir tanımlama içerisinde bunu yapıyorlar. Biz bütün kadınları sahipleniyoruz. Bu hep bizim başımıza geliyor. Hala başörtüsü diyenlere, maalesef hala başörtüsü diyoruz, biz geçtik ama siz geçemiyorsunuz' dedi.



Bunun tetiklendiği noktalar var birincisi İstanbul seçimleridir, 29 Ekim önemli bir dönüm noktasıdır, cumhuriyet kadını tartışmaları. Biz bunu çok büyütmek istememiştik o zaman ama bugün bakıyorum bu cumhuriyet kadını tartışmaları bizi tamamen dışında bırakan bir tanımlamayla dolu. Cumhuriyet kadını dedikleri şeyin altında hiç telaffuz edilmese de bizim gibi insanları başörtülü kadınları birinci sınıf görmeyen bir anlayış yatıyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Bu CHP kafası hiç değişmiyor, aynı kafa
OYNAT 02:33
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Bu CHP kafası hiç değişmiyor, aynı kafa
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TVNET televizyonunda gazeteci Ersin Çelik'in sunduğu İç Hatlar programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zengin CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un 'Bu kadına haddini bildiriniz' sözleri hakkında, 'Bu CHP kafası hiç değişmiyor, aynı kafa. Kontrol elden kaybolduğunda, siyasi hesaplar, kurgular kaybolduğunda gerçek yüzleri ortaya çıkıyor. Bütün Türkiye buna şahit oldu' ifadelerini kullandı.


'Hala mı başörtüsü?' diyenlere maalesef hala başörtüsü diyoruz

Sokaktaki kızın başörtüsünü çeken o kadın o gücü bu ifadeden alıyor. Biz cumhuriyet kadınıyız siz değilsiniz diyorlar. Oysa benim cumhuriyet kadını olmaktan anladığım bir kadının hayatına dair kararları kendisinin verebilmesi, başını örtecek mi örtmeyecek mi, çalışacak mı çalışmayacak mı? Buna kendi karar verecek, bunu anlıyorum. Basit gibi görünen “Bu kadına haddini bildirin” açtığı tramvaya bakar mısın? Cumhuriyet kadını tanımı yapıyorlar bir tek kendilerini içine koydukları. Başörtülü olmayı anormal başı açık olmayı normal gibi yapıyorlar. Biz bütün kadınları sahipleniyoruz. Bu hep bizim başımıza geliyor. 'Hala mı başörtüsü?' diyenlere maalesef hala başörtüsü diyoruz. Biz geçtik ama siz geçemiyorsunuz.

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Hala başörtüsü diyenlere

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