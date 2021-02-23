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POLİTİKA

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e hakaret içerikli paylaşımda bulunan Mert Yaşar tutuklandı

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e hakaret içerikli paylaşımda bulunan Mert Yaşar tutuklandı

Sosyal medyada AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e ilişkin sözleri nedeniyle gözaltına alınarak tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli Mert Yaşar tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Mert Yaşar
Mert Yaşar

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medya üzerinden hakaret içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla dün gece gözaltına alınan şüpheli Mert Yaşar, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan şüpheli Mert Yaşar'ın basın savcılığınca ifadesi alındı. Şüpheli Yaşar daha sonra "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli Mert Yaşar'ın tutuklanmasına karar verildi.


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