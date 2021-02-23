AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e hakaret içerikli paylaşımda bulunan Mert Yaşar tutuklandı

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Goebbels'in taktiklerinin CHP'de ete kemiğe büründüğü görülüyor

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun '128 milyar dolara ne oldu?' açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Akbaşoğlu, konuya ilişkin şunları söyledi: 'CHP, yalanın, kumpasın merkezi haline geldi. Faşist Hitler'in Propaganda Bakanı Goebbels vefat etti ancak onun ruhunun, görüşlerinin, taklitlerinin CHP'de ete kemiğe büründüğü ve Goebbels'in, CHP'de temerküz ettiği, Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve arkadaşlarının bu konudaki yaklaşımlarında tezahür ettiği görülüyor.'