Gündem AK Parti, İlker Başbuğ, CHPli Sağlar ve gazeteci Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak
POLİTİKA

AK Parti, İlker Başbuğ, CHP'li Sağlar ve gazeteci Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak

AK Parti'de 81 il 973 ilçe teşkilatı, AK Parti, Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, CHP'li Fikri Sağlar ve gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

CHP'li Fikri Sağlar'ın "Türbanlı hâkim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var" sözleriyle başlayan, CHP'li gazeteci Can Ataklı ve eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile devam eden toplumu karıştırma ve darbe çağrışımı yapan sözlere tepkiler çığ gibi büyüyor. İnfial yaratan açıklamaların ardından AK Parti''nin tüm il ve ilçe teşkilatları harekete geçme kararı aldı.

Suç duyurusunda bulunulacak

AK Parti'nin 81 il teşkilatı ile 973 ilçe teşkilatı gelen son dakika bilgisine göre eski bakan Fikri Sağlar, CHP'li gazeteci Can Ataklı ve eski Genelkurmbay Başkanı İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunacak.

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Can Ataklı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında nefret dolu sözler: Darbe yapabilecek kabiliyet yok

Ataklı: Erdoğan'ın gitmesi için büyük bir felaket lazım darbe için teknik altyapı yok
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Ataklı: Erdoğan'ın gitmesi için büyük bir felaket lazım darbe için teknik altyapı yok
Tele1 Sunucusu Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makamından ayrılması için büyük bir felaket olması gerektiğini belirtti. Ataklı, 'Erdoğan seçimle gider mi? Hayır. Darbe için de teknik altyapı yok. Büyük bir felaket ya da askeri başarısızlık gerekiyor' ifadelerini kullandı.


Ataklı'dan 'darbe' iması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidardan gitmesi için "çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım" diyerek halkı eyleme, sokak hareketlerine teşvik etmeye çalışan Can Ataklı'nın ifadeleri tartışma konusu olurken, hemen peşinden Genelkurmay eski Başkanlarından İlker Başbuğ'un 27 Mayıs darbesini meşrulaştırmaya çalışan ifadeleri vesayet tartışmalarını alevlendirmişti.

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CHP'li Sağlar: Türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum ideolojik ve militanca takanlar var
CHP'li Fikri Sağlar Halk TV'de başörtülü hakim ve savcılar hakkında tepki çeken ifadeler kullandı. Sağlar, 'Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor. Bununla mücadele edilmeli' dedi.

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CHP yandaşı TELE1'in sunucusu Can Ataklı hükümetin dış politikasını eleştirdi. Libya'da, Suriye'de ve dünyanın çeşitli noktalarında Türk askerinin bulunmasına karşı çıkan Ataklı 'Niye her tarafta askerimiz var? Benim güvenliğim Libya'dan başlıyormuş! Biri bana bunu anlatsın. Suriye'de ne işin var. Orada olmasan ne olur?' ifadelerini kullandı.

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