AK Parti, İlker Başbuğ, CHP'li Sağlar ve gazeteci Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak

CHP'li Fikri Sağlar'ın "Türbanlı hâkim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var" sözleriyle başlayan, CHP'li gazeteci Can Ataklı ve eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile devam eden toplumu karıştırma ve darbe çağrışımı yapan sözlere tepkiler çığ gibi büyüyor. İnfial yaratan açıklamaların ardından AK Parti''nin tüm il ve ilçe teşkilatları harekete geçme kararı aldı.

Suç duyurusunda bulunulacak

AK Parti'nin 81 il teşkilatı ile 973 ilçe teşkilatı gelen son dakika bilgisine göre eski bakan Fikri Sağlar, CHP'li gazeteci Can Ataklı ve eski Genelkurmbay Başkanı İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunacak.

GÜNDEM Can Ataklı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında nefret dolu sözler: Darbe yapabilecek kabiliyet yok

OYNAT 00:59 Ataklı: Erdoğan'ın gitmesi için büyük bir felaket lazım darbe için teknik altyapı yok Tele1 Sunucusu Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makamından ayrılması için büyük bir felaket olması gerektiğini belirtti. Ataklı, 'Erdoğan seçimle gider mi? Hayır. Darbe için de teknik altyapı yok. Büyük bir felaket ya da askeri başarısızlık gerekiyor' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Ataklı'dan 'darbe' iması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidardan gitmesi için "çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım" diyerek halkı eyleme, sokak hareketlerine teşvik etmeye çalışan Can Ataklı'nın ifadeleri tartışma konusu olurken, hemen peşinden Genelkurmay eski Başkanlarından İlker Başbuğ'un 27 Mayıs darbesini meşrulaştırmaya çalışan ifadeleri vesayet tartışmalarını alevlendirmişti.

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OYNAT 01:56 CHP'li Sağlar: Türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum ideolojik ve militanca takanlar var CHP'li Fikri Sağlar Halk TV'de başörtülü hakim ve savcılar hakkında tepki çeken ifadeler kullandı. Sağlar, 'Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor. Bununla mücadele edilmeli' dedi. BiP'te paylaş

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