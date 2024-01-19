Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi. Tüm illerde belediye başkan adaylarını açıklayan AK Parti, bugün de ilçe belediye başkan adaylarını duyuracak. Haliç Kongre Merkezi'nde saat 14.00'de yapılacak duyurular öncesinde kesinleşen isimlere adaylıkları tebliğ edildi. Tebliğ edilen isimler kulislere sızdı.

Yarın açıklanacak AK Parti'nin İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları şöyle:

Adalar - Sina Şen

Ataşehir - Mustafa Naim Yağcı

Beykoz - Murat Aydın

Çekmeköy - Ahmet Poyraz

Kadıköy - Veli Arslan

Kartal - Hüseyin Karayakaya

Maltepe - Kadem Ekşi

Pendik - Ahmet Cin

Sancaktepe - Şeyma Döğücü

Sultanbeyli - Ali Tombaş

Şile - İlhan Ocaklı

Tuzla - Şadi Yazıcı

Ümraniye - İsmet Yıldırım

Üsküdar - Hilmi Türkmen

Bayrampaşa - İlknur Kovaç

Beşiktaş - Serkan Toper

Beyoğlu - Haydar Ali Yıldız

Esenler - Teyfik Göksu

Eyüpsultan - Deniz Köken

Fatih - Mehmet Ergün Turan

Gaziosmanpaşa - Hasan Tahsin Usta

Kağıthane - Mevlüt Öztekin

Sarıyer - Hüseyin Coşkun

Sultangazi - Abdurrahman Dursun

Şişli - Gökhan Yüksel

Zeytinburnu - Ömer Arısoy

Arnavutköy - Mustafa Candaroğlu

Avcılar - Abdullah Küçükoğlu

Bağcılar - Abdullah Özdemir

Bahçelievler - Hakan Bahadır

Bakırköy - Ali Talip Özdemir

Başakşehir - Yasin Kartoğlu

Beylikdüzü - Mustafa Günaydın

Büyükçekmece - Recep Erol

Çatalca - Mesut Üner

Esenyurt - Hamit Öncü

Güngören - Bünyamin Demir

Küçükçekmece - Aziz Yeniay

Silivri - Volkan Yılmaz

ALİ TALİP ÖZDEMİR KİMDİR?

1953 yılında Konya'nın Ereğli ilçesinde dünyaya gelen Ali Talip Özdemir, ilk ve orta öğrenimini Konya'da tamamladı. 1973 yılında Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi'nde üniversite öğrenimine başlayan Özdemir, 1977 yılında Makine Mühendisi olarak mezun oldu. Daha sonra yüksek öğrenimini yapan Özdemir, 1987 yılında Makine Yüksek Mühendisi oldu.

Ereğli Belediye Başkanı oldu

Yüksek lisans öğrenimini yaptığı dönemde siyasete yakın ilgi duyan Ali Talip Özdemir, 1984 yılında yapılan yerel seçimlerde Konya-Ereğli'den Belediye Baskanı seçildi. İki dönem Ereğli Belediye Baskanlığı görevini sürdüren Özdemir, 1987 genel seçimleri için bu görevinden ayrılarak, Konya Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Milletvekili olduktan sonra bir süre Turgut Özal döneminde ANAP Genel Baskan Yardımcılığı görevinde bulunan Ali Talip Özdemir, TBMM'de kurulan Çevre Arastırma Komisyonu Baskanlığı'na getirildi.

1991 yılında Çevre Bakanı görevine getirildi

1991 yılında Mesut Yılmaz'ın Basbakanlığı'nda kurulan kabinede Çevreden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Ali Talip Özdemir, Çevre Bakanlığı'nın kurulmasıyla da ilk Çevre Bakanı ünvanına sahip oldu.

Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ali Talip Özdemir

Bakırköy Belediye Başkanı oldu

1992 yılında yapılan ara yerel seçimlerde İstanbul - Bakırköy Belediye Baskanlığı'na aday olan ve seçilen Ali Talip Özdemir, iki dönem bu görevini sürdürdü.

İstanbul'dan milletvekili seçildi

Bakırköy Belediye Baskanlığı yanısıra Marmara ve Boğazlar Belediyeleri Birliği Baskanlığı'nı da yürüten Ali Talip Özdemir, Avrupa Belediyeler Birliği 1995 erken genel seçimlerinde İstanbul'dan üyeliğinde de bulundu. İstanbul'da milletvekili seçilen Ali Talip Özdemir, ANAP ve DYP'den olusan 53. Hükümetinde Basın ve Enformasyondan sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı. 11 Ocak 2003 tarihinde yapılan Anavatan Partisi 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlık görevine seçildi.

AZİZ YENİAY KİMDİR?

1963 yılında Malatya'da doğdu. İlköğretimini Malatya'da tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1986 yılında mezun oldu. Yine aynı Üniversitede "Yüksek Yapılar" alanında Yüksek Lisansını tamamladı. Bir süre özel sektörde Mühendislik ve müteahhitlik hizmetleri yürüttü.

1992 yılı yerel ara seçimleriyle başlayan siyasi hayatı, sırasıyla;

1992 - 1994 Güngören Belediye Başkan Yardımcılığı,

1994 - 1999 Esenler Belediye Başkan Vekilliği ve Başkan Yardımcılığı,

1999 - 2004 Zeytinburnu Belediyesinde bir süre Belediye Başkan Vekilliği ve Başkan Yardımcılığı,

1995 - 2004 yılları arası 9 Yıl süreyle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde İmar Komisyonu Başkanlığı;

1995 - 2004 Yılları arası siyasi partilerde İl Yönetim Kurulu üyeliği,

2004 yılı ve 2009 yılı Yerel Seçimleri sonucunda Küçükçekmece Belediye Başkanlığı'na seçilen Aziz Yeniay, evli ve üç çocuk babasıdır.

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay

Küçükçekmece'de iki dönem başkanlık yaptı

Aziz Yeniay, 2004 yılından Mart 2014 yerel seçimlerine kadar 2 dönem Küçükçekmece Belediye Başkanlığı görevlerini üstlendi. 2014 seçimlerinde aday olmayarak serbest çalışmaya başladı. Görev yaptığı sürelerde; planlı kentleşme, kentsel risklerin azaltılması, kent ve kentlilik bilinci, oluşturulması, yeşil binalar ve çevresel değerler, kentlerin bütüncül planlanması, kentsel dönüşüm projeleri, sürdürülebilir kentler ve kentsel yaşam alanında pek çok çalışmanın planlama, proje ve uygulanmasını yürüttü. Halen, Torunlar Holding bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak ilgili konularda çalışmalarına devam etmektedir.







