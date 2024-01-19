Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi. Tüm illerde belediye başkan adaylarını açıklayan AK Parti, bugün de ilçe belediye başkan adaylarını duyuracak. Haliç Kongre Merkezi'nde saat 14.00'de yapılacak duyurular öncesinde kesinleşen isimlere adaylıkları tebliğ edildi. Tebliğ edilen isimler kulislere sızdı.
Adalar - Sina Şen
Ataşehir - Mustafa Naim Yağcı
Beykoz - Murat Aydın
Çekmeköy - Ahmet Poyraz
Kadıköy - Veli Arslan
Kartal - Hüseyin Karayakaya
Maltepe - Kadem Ekşi
Pendik - Ahmet Cin
Sancaktepe - Şeyma Döğücü
Sultanbeyli - Ali Tombaş
Şile - İlhan Ocaklı
Tuzla - Şadi Yazıcı
Ümraniye - İsmet Yıldırım
Üsküdar - Hilmi Türkmen
Bayrampaşa - İlknur Kovaç
Beşiktaş - Serkan Toper
Beyoğlu - Haydar Ali Yıldız
Esenler - Teyfik Göksu
Eyüpsultan - Deniz Köken
Fatih - Mehmet Ergün Turan
Gaziosmanpaşa - Hasan Tahsin Usta
Kağıthane - Mevlüt Öztekin
Sarıyer - Hüseyin Coşkun
Sultangazi - Abdurrahman Dursun
Şişli - Gökhan Yüksel
Zeytinburnu - Ömer Arısoy
Arnavutköy - Mustafa Candaroğlu
Avcılar - Abdullah Küçükoğlu
Bağcılar - Abdullah Özdemir
Bahçelievler - Hakan Bahadır
Bakırköy - Ali Talip Özdemir
Başakşehir - Yasin Kartoğlu
Beylikdüzü - Mustafa Günaydın
Büyükçekmece - Recep Erol
Çatalca - Mesut Üner
Esenyurt - Hamit Öncü
Güngören - Bünyamin Demir
Küçükçekmece - Aziz Yeniay
Silivri - Volkan Yılmaz
ALİ TALİP ÖZDEMİR KİMDİR?
1953 yılında Konya'nın Ereğli ilçesinde dünyaya gelen Ali Talip Özdemir, ilk ve orta öğrenimini Konya'da tamamladı. 1973 yılında Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi'nde üniversite öğrenimine başlayan Özdemir, 1977 yılında Makine Mühendisi olarak mezun oldu. Daha sonra yüksek öğrenimini yapan Özdemir, 1987 yılında Makine Yüksek Mühendisi oldu.
Yüksek lisans öğrenimini yaptığı dönemde siyasete yakın ilgi duyan Ali Talip Özdemir, 1984 yılında yapılan yerel seçimlerde Konya-Ereğli'den Belediye Baskanı seçildi. İki dönem Ereğli Belediye Baskanlığı görevini sürdüren Özdemir, 1987 genel seçimleri için bu görevinden ayrılarak, Konya Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Milletvekili olduktan sonra bir süre Turgut Özal döneminde ANAP Genel Baskan Yardımcılığı görevinde bulunan Ali Talip Özdemir, TBMM'de kurulan Çevre Arastırma Komisyonu Baskanlığı'na getirildi.
1991 yılında Mesut Yılmaz'ın Basbakanlığı'nda kurulan kabinede Çevreden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Ali Talip Özdemir, Çevre Bakanlığı'nın kurulmasıyla da ilk Çevre Bakanı ünvanına sahip oldu.
1992 yılında yapılan ara yerel seçimlerde İstanbul - Bakırköy Belediye Baskanlığı'na aday olan ve seçilen Ali Talip Özdemir, iki dönem bu görevini sürdürdü.
Bakırköy Belediye Baskanlığı yanısıra Marmara ve Boğazlar Belediyeleri Birliği Baskanlığı'nı da yürüten Ali Talip Özdemir, Avrupa Belediyeler Birliği 1995 erken genel seçimlerinde İstanbul'dan üyeliğinde de bulundu. İstanbul'da milletvekili seçilen Ali Talip Özdemir, ANAP ve DYP'den olusan 53. Hükümetinde Basın ve Enformasyondan sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı. 11 Ocak 2003 tarihinde yapılan Anavatan Partisi 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlık görevine seçildi.
AZİZ YENİAY KİMDİR?
1963 yılında Malatya'da doğdu. İlköğretimini Malatya'da tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1986 yılında mezun oldu. Yine aynı Üniversitede "Yüksek Yapılar" alanında Yüksek Lisansını tamamladı. Bir süre özel sektörde Mühendislik ve müteahhitlik hizmetleri yürüttü.
1992 yılı yerel ara seçimleriyle başlayan siyasi hayatı, sırasıyla;
1992 - 1994 Güngören Belediye Başkan Yardımcılığı,
1994 - 1999 Esenler Belediye Başkan Vekilliği ve Başkan Yardımcılığı,
1999 - 2004 Zeytinburnu Belediyesinde bir süre Belediye Başkan Vekilliği ve Başkan Yardımcılığı,
1995 - 2004 yılları arası 9 Yıl süreyle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde İmar Komisyonu Başkanlığı;
1995 - 2004 Yılları arası siyasi partilerde İl Yönetim Kurulu üyeliği,
2004 yılı ve 2009 yılı Yerel Seçimleri sonucunda Küçükçekmece Belediye Başkanlığı'na seçilen Aziz Yeniay, evli ve üç çocuk babasıdır.
Aziz Yeniay, 2004 yılından Mart 2014 yerel seçimlerine kadar 2 dönem Küçükçekmece Belediye Başkanlığı görevlerini üstlendi. 2014 seçimlerinde aday olmayarak serbest çalışmaya başladı. Görev yaptığı sürelerde; planlı kentleşme, kentsel risklerin azaltılması, kent ve kentlilik bilinci, oluşturulması, yeşil binalar ve çevresel değerler, kentlerin bütüncül planlanması, kentsel dönüşüm projeleri, sürdürülebilir kentler ve kentsel yaşam alanında pek çok çalışmanın planlama, proje ve uygulanmasını yürüttü. Halen, Torunlar Holding bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak ilgili konularda çalışmalarına devam etmektedir.