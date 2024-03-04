AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Saha çalışmalarımızı 31 Mart zaferiyle taçlandıracağız

‘20 yıllık başarının temel lokomotifi, temel taşıyıcısı, temel anahtarı, her zaman AK Parti Teşkilatlarıdır’ diyen Kabaktepe, “Vatanına, milletine, devletine ve bayrağına büyük bir aşkla bağlı olanlar asla yorulmazlar.

Seçim süresince bu anlayışı bir an olsun terk etmeden çalışan, sokak sokak, hane hane gezen teşkilatlarımızın tüm kademelerine teşekkür ederim. Türkiye Yüzyılı vizyonunun ne anlama geldiğinin bilincinde ve farkında olan, bu uğurda gecesini gündüzüne katarak çalışan siz değerli yol ve dava arkadaşlarımla, milletimize hizmet etmenin sevdasıyla çalışmaya devam edeceğiz.