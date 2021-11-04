AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: Megabüs’ vadedenler, İstanbulluları ‘Megakuyruk’lara mahkûm etti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe; İstanbul’da toplu taşıma araçlarının sürekli arızalanması, bakım ve onarımların ihmal edilmesi, plansız ve yetersiz seferler nedeniyle oluşan uzun kuyruklara CHP’li İBB yönetiminin sessiz kalmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.





Açıklamada İstanbul’da toplu taşıma sisteminin yönetilemediğini vurgulayan Kabaktepe şunları yazdı;

“İstanbul’da toplu taşıma yönetilemiyor”

“CHP yönetiminde İBB’nin işleyen toplu taşıma sistemi dahi çöktü. 14 aydır açılamayan Şirinevler-Atatürk Havalimanı Metrosu İstanbullular için çileye dönüştü. Seçim döneminde ‘Megabüs’ vadedenler, İstanbulluları ‘Megakuyruk’lara mahkûm etti.”

“Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı’nın son 3 durağı CHP’li İBB yönetimi tarafından hizmete kapatıldı. Yaklaşık 14 aydır bitirilemeyen çalışmalara yetersiz otobüs ve metrobüs seferleri de eklenince, Şirinevler başta olmak üzere bölgede toplu ulaşım adeta çileye dönüştü.”

REKLAM

“Hizmete kapatılan bir diğer metro da Mecidiyeköy-Çağlayan-Kağıthane durakları. Toplu ulaşımın merkezi noktalarından Mecidiyeköy’de ulaşımı rahatlatacak metro hattı, CHP yönetiminin denetim yetersizliği nedeniyle 7 aydır kapalı. ‘Ekim’de açılacak’ denilse de hala açılmadı.”

“AK Parti döneminde hizmet veren metroların CHP döneminde hizmete kapatılmasının yanı sıra; yolda kalan otobüsler, çalışmayan metrobüsler, sürekli arızalanan tramvaylar da eklenince İstanbul’da toplu taşıma çekilmez bir hal aldı.”

“Toplu taşımayı daha da iyileştirmek şöyle dursun, işleyen sistemi dahi yönetemeyenlerin AK Parti icraatlarını ‘Ben yaptım’ diye pazarlaması; 2,5 yılda reklamını yapmaya değecek bir eser inşa edemediklerinin apaçık ispatıdır.”

“İstanbul’un âtıl yılları 2024’te son bulacak. Allah’ın izni, milletimizin takdiriyle İBB’yi yeniden eser ve hizmet vizyonuna dönüştüreceğiz. Önümüzdeki 5 yılın inşası için çalıştığımız gibi, geçmiş 5 yılın ihmallerini de tamamlayacağız. İstanbul’da her şey yoluna girecek!”