İstanbul’a ve vatandaşa hizmet etmek yerine her fırsatta tatile çıkan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şaka gibi bir açıklamada bulundu. ‘14 yıldır sahada olmadığım saniye yok' diyen İmamoğlu, "Vatandaşın arasında olmazsam huzursuz olurum. Toplumdan uzak olan hiç kimse başarı elde edemez" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun geçen yıl İstanbul'un birçok semtinde yaşanan sel felaketinde Fethiye'de tatilde olduğu, kar esareti sırasında ise balıkçıda yemek yediği ortaya çıkmıştı.