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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den diyar diyar gezen İmamoğlu'na göndermeli video: Sahipsiz İstanbul

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde aday olabilmek için şehir şehir gezerek kendi reklamını yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tiye aldı. X hesabından videolu bir paylaşım yapan Kabaktepe, "İstanbul, aklı da fikri de gönlü de İstanbul’da olan bir yönetim istiyor" dedi.

Hüseyin Berk
00:38 . 25/09/2023 الإثنين
Yeni Şafak
Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya paylaşımında Ekrem İmamoğlu'nu tiye aldı.

Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya paylaşımında Ekrem İmamoğlu'nu tiye aldı.

Seçildiği günden bu yana İstanbul'a hizmet etmek yerine tatile çıkan ya da kendi siyasi çıkarları için şehir şehir gezen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşan yerel seçimler öncesinde eleştirilerin hedefi haline geldi.

Son olarak geçtiğimiz ay, CHP'deki değişim tartışmalarının gölgesinde Anadolu ziyaretlerine başlayan İmamoğlu Elazığ ve 'değişim' çağrısı yaptığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli’de halk buluşmaları düzenlemişti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde aday olabilmek için şehir şehir gezerek kendi reklamını yapan Ekrem İmamoğlu'nu tiye aldı.

Kabaktepe'den adaylığı için diyar diyar gezen İmamoğlu'na göndermeli video: Sahipsiz İstanbul

X hesabından
"Sahipsiz İstanbul"
temalı bir videolu paylaşım yapan Kabaktepe,
"İstanbul, aklı da fikri de gönlü de İstanbul’da olan bir yönetim istiyor"
dedi.


Kabaktepe paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul, ‘derdi sadece İstanbul olanları’ bekliyor…

İstanbul, aklı da fikri de gönlü de İstanbul’da olan bir yönetim istiyor…

Kısacası İstanbul, bu 5 yıllık sahipsizliğin ardından AK Kadroları çağırıyor…"



#Osman Nuri Kabaktepe
#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#AK Parti
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