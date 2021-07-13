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İSTANBUL

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den İstanbullulara çifte müjde: Artık ücretsiz olacak

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbullulara iki müjdeyi birden sosyal medya hesabından duyurdu. CHP'li İBB yönetimini 1 Temmuz itibariyle sonlandırdığı "sağlık çalışanlarının toplu taşıma ve İSPARK'ları ücretsiz kullanma hakkı" AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından yeniden devreye alındı. Ek olarak, minibüsçülerin 1 Ocak 2020'den 1 Ocak 2022'ye kadar İSPARK kullanımlarının ücretsiz olması karara bağlanacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepeden İstanbullulara çifte müjde: Artık ücretsiz olacak
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe

CHP’li İBB, sağlık çalışanlarına yönelik ücretsiz otopark ve toplu taşıma hizmetini 1 Temmuz itibariyle sonlandırmıştı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin talimatıyla; salgın riskinin henüz bitmemesi, aşılama hizmetinin devam etmesi nedeniyle sağlık çalışanlarına tanınan hakkın uzatılması için çalışma başlatıldı.

31 ARALIK 2021’E KADAR UZATILACAK

İBB Meclisi AK Parti Grubu’nun çalışmalarını tamamlamasıyla söz konusu teklif Temmuz ayı meclis gündemine alındı. Müjdeli haberi İstanbullularla paylaşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, “Sağlık çalışanlarımızın toplu taşıma ve İSPARK’ları ücretsiz kullanma hakkını 31 Aralık 2021’e kadar uzatıyoruz.” dedi.

Sağlık çalışanı ücretsiz İSPARK online kayıt ve otopark başvuru işlemleri
GÜNDEM
Sağlık çalışanı ücretsiz İSPARK online kayıt ve otopark başvuru işlemleri
  • Söz konusu haktan; tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan memur, işçi, sözleşmeli tüm çalışanların, İBB ve ilçe belediyelerindeki sağlık çalışanlarıyla İBB Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanları istifade edebilecek.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: İstanbul 25 yıldır böyle bir beceriksizlikle karşılaşmadı
OYNAT 05:00
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: İstanbul 25 yıldır böyle bir beceriksizlikle karşılaşmadı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, TVNET canlı yayınında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İBB'nin Sancaktepe-Yenidoğan metro hattının inşaatına hafriyat dökerek kapatmasına tepki gösteren Kabaktepe, 'Koskoca, dünyanın 120 ülkesinden büyük İstanbul'un belediye yönetimi, evrak hazırlamayı beceremiyor. İstanbul 25 yıldır böyle bir beceriksizlikle karşılaşmadı. İBB yönetimi görevini yapmak yerine balon algılara sarılıyor. Petrol kuyularını petrol yok diye kapatan zihniyet neyse, metro inşaatına da beton dökmek aynıdır' dedi.

İstanbul'da sağlık çalışanlarına İSPARK ve toplu taşıma ücretsiz
GÜNDEM
İstanbul'da sağlık çalışanlarına İSPARK ve toplu taşıma ücretsiz

MİNİBÜSÇÜ ESNAFINA EKONOMİK DESTEK

Bir diğer müjde de minibüsçü esnafına geldi. Pandemi koşullarından olumsuz etkilenen sektörlerin başında gelen minibüsçülere destek olmak yeni bir teklif hazırlandı. AK Parti Grubu tarafından hazırlanan teklif hakkında bilgi veren AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, “Minibüsçülerimizin 1 Ocak 2020’den 1 Ocak 2022’ye kadar İSPARK kullanımlarının ücretsiz olmasını karara bağlıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul'dan sağlık çalışanlarına çok özel teşekkür klibi
OYNAT 01:37
AK Parti İstanbul'dan sağlık çalışanlarına çok özel teşekkür klibi
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, bütün dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen Koronavirüs salgınına karşı canla başla mücadele eden sağlık çalışanları için teşekkür klibi yayınladı. İçinden geçtiğimiz bu kritik dönemde, büyük fedakarlıklar göstererek ön cephede savaşan tüm sağlık çalışanlarına “minnet” ifade eden klip; söz, müzik ve animasyon tekniği açısından özel bir ekip tarafından hazırlandı.


AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: İstanbul 25 yıldır böyle bir beceriksizlikle karşılaşmadı
GÜNDEM
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: İstanbul 25 yıldır böyle bir beceriksizlikle karşılaşmadı
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