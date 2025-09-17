Yeni Şafak
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den Özel'e yalanlama: Vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunsun

20:0917/09/2025, Çarşamba
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP lideri Özel'in kendisini hedef alan 'Bayrampaşa' iddialarına yanıt verdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisini hedef alan 'Bayrampaşa Belediye Başkanı'nı operasyon öncesi aradılar' iddialarını yalanladı. "İftirayı şiddetle reddediyorum" diyen Özdemir, "Sayın Özel'i vakit kaybetmeden savcılığa suç duyurusunda bulunmaya davet ediyorum." dedi.

CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun operasyondan AK Parti ve MHP'li isimler tarafından arandığı ve kendisine 'AK Parti'ye katılması halinde soruşturmanın durdurulacağı' teklifinin yapıldığı iddiasında bulundu.

"Özel'in iftirasını şiddetle reddediyorum"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Özel'in açıklamalarına ilişkin, "Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile ilgili, İl Başkan Yardımcılarımızdan birinin kendisiyle irtibata geçerek 'Yarın sabah alacaklar seni, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim' iftirasında bulunmasını şiddetle reddediyorum." ifadesini kullandı.

"Vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunsun"

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı'nın bugün yapmış olduğu açıklamada, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile ilgili, İl Başkan Yardımcılarımızdan birinin kendisiyle irtibata geçerek 'Yarın sabah alacaklar seni, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim' iftirasında bulunmasını şiddetle reddediyorum. Sayın Özgür Özel'i vakit kaybetmeden savcılığa suç duyurusunda bulunmaya davet ediyorum."

"Milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyor"

Özel'in, daha önce Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada kapsamında, "32 saatlik video kaydı var" sözlerini hatırlatan Özdemir, "Milletin gözünün içine baka baka yalan söylemesine rağmen iki aydır herhangi bir belge sunamadığı gibi, bu konuda da müfteri olarak anılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



