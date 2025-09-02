Özel, mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirilen Gürsel Tekin'i partiden ihraç etti.
CHP'nin 'şaibeli İstanbul 38. Olağan İl Kongresi' davasında mahkeme, seçilen başkan ve yönetimin görevinden uzaklaştırılmalarına, geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi. Yeni İl Başkanı olarak Gürsel Tekin görevlendirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevi kabul eden Tekin'i, partiden ihraç ettiklerini açıkladı. "Tedbirli şekilde Yüksek Disiplin Kurulu'na verip partiden ihraç ettik." diyen Özel, "Bu görevi kabul edenleri de ihraç edeceğiz" ifadelerini kullandı. Tekin ise Özel'e, 'savunması dahi alınmadan ihraç edildiği için' "Beter durumdasınız" diyerek tepki gösterdi.
İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevinden uzaklaştırılmalarına, geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.
Yeni İl Başkanı olarak Gürsel Tekin görevlendirildi.
"CHP'yi CHP'liler yönetecek"
"CHP'yi CHP'liler yönetecek"
Tekin, ilk açıklamasında, görevi kabul edeceğini belirtip,
"Partimizin adliye koridorlarından kurtulması için elimi taşın altına koyacağım. Partimizi kayyıma bırakacak değiliz. CHP'yi birlik beraberlik içinde kongreye götüreceğiz. Heyetteki tüm arkadaşlar CHP'li isimlerden oluşturmuş. CHP bizim evimiz, yuvamız her şeyimizdir. Tüm arkadaşlarımız rahat olsun. CHP'yi CHP'liler yönetecek"
dedi.
Özgür Özel: Gürsel Tekin'i CHP'den ihraç ettik
Özgür Özel: Gürsel Tekin'i CHP'den ihraç ettik
CHP lideri Özgür Özel, katıldığı Halk TV canlı yayınında, görevi kabul eden Tekin'i, partiden ihraç ettiklerini açıkladı.
Özgür Özel: Gürsel Tekin'i CHP'den ihraç ettik
Gündem / Politika
02 Eylül, Salı
"Tedbirli şekilde Yüksek Disiplin Kurulu'na verip partiden ihraç ettik."
diyen Özel,
"Bu görevi kabul edenleri de ihraç edeceğiz"
diye konuştu.
Tekin'den yanıt gecikmedi: Beter durumdasınız
Tekin'den yanıt gecikmedi: Beter durumdasınız
Özel'in ihraç kararına ilişkin açıklama yapan Gürsel Tekin,
"AK Parti yargısı diye bağırıyorsunuz ondan daha beter durumdasınız. En azından benden bir savunma alınmaz mı?"
ifadelerini kullandı.
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Özgür Özel
#Gürsel Tekin
#CHP