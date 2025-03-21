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Özgür Özel: Evet! Sokak çağrısı yapıyorum

Özgür Özel: Evet! Sokak çağrısı yapıyorum

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0021/03/2025, Cuma
G: 21/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Özgür Özel.
Özgür Özel.

Gösteri yasağına rağmen Saraçhane'de toplanan kalabalığa hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, provokasyona dün de devam etti.

Yandaşlarına sokağa inme çağrısı yapan Özel, İstanbul Valisi'ni ve polisi tehdit etti. Özel, "İstanbul Valisi Davut Gül, buradan sana sesleniyorum. Bu meydanı provoke etme. Orada bir daha biber gazı görmeyeceğim. Bir daha biber gazı görürsem olacaklardan İstanbul Emniyet Müdürü sorumludur. İstanbul Valisi sorumludur. Bana diyorlar ki 'Sokak çağrısı mı yapıyorsun?' Evet, evet, evet!" diye konuştu.

TAŞKINLIK YAPIP POLİSİ YARALADILAR

Özel'in sokak çağrısı yaptığı sırada kalabalık içerisinde taşkınlık çıkararak polis ekiplerine su şişesi atan bir gruba, polis müdahalede bulundu. Gösteride 6 polis yaralandı.

İlk kez ana aktör oldu

  • CHP’de seçildiği günden bugüne kadar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gölgesinde kalan Genel Başkan Özgür Özel, İstanbul’da yaşanan gözaltılar sonrası artık partinin ana aktörü oldu. Yaptığı açıklamalar ve sergilediği tutum ile partide daha fazla ön plana çıkan Özel, kongre sürecinden sonra liderliği İmamoğlu’na kaptırmıştı. Partinin Saraçhane’den yönetildiği iddia edilmişti. Yaşanılan bu süreçten sonra parti teşkilatlarında ve kamuoyu önünde Özel’in ağırlığı arttı. Özel’in önümüzdeki dönemde ağırlığını daha da artıracağı belirtiliyor.


#Özgür Özel
#Siyaset
#Provokasyon

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