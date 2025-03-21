Özgür Özel: Evet! Sokak çağrısı yapıyorum

CHP’de seçildiği günden bugüne kadar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gölgesinde kalan Genel Başkan Özgür Özel, İstanbul’da yaşanan gözaltılar sonrası artık partinin ana aktörü oldu. Yaptığı açıklamalar ve sergilediği tutum ile partide daha fazla ön plana çıkan Özel, kongre sürecinden sonra liderliği İmamoğlu’na kaptırmıştı. Partinin Saraçhane’den yönetildiği iddia edilmişti. Yaşanılan bu süreçten sonra parti teşkilatlarında ve kamuoyu önünde Özel’in ağırlığı arttı. Özel’in önümüzdeki dönemde ağırlığını daha da artıracağı belirtiliyor.