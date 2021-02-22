​AK Parti İstanbul’da bayrak değişimi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, çarşamba günü yapılacak kongrede, 3 yıldır yürüttüğü görevi için tekrar aday olmayacağını açıkladı.

Twitter’dan yaptığı paylaşımda görevi başka bir dava arkadaşına devredeceğini kaydeden Şenocak, şunları söyledi:

“Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Büyük ve Güçlü Türkiye hedeflerimiz, 2023, 2053 ve 2071 ideallerimiz doğrultusunda her zaman olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Biz pazara kadar değil, mezara kadar liderimizin ve davamızın yanındayız.”

İl Başkanlığı için Osman Nuri Kabaktepe’nin ismi geçiyor.