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AK Parti komisyon üyelerinden İçişleri Bakanlığı'na geçmiş olsun ziyareti

AK Parti komisyon üyeleri, Ankara'daki hain terör saldırısı dolayısıyla İçişleri Bakanlığı'nda Bakan Ali Yerlikaya'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

15:48 . 3/10/2023 Salı
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Ankara

Ankara

Türkiye pazar günü hain terör örgütünün eylemine uyandı.

İçişleri Bakanlığı'na yakın mesafede yapılan saldırının ardından silah sesleri de yükseldi.

TBMM'nin açılış gününde düzenlenen bombalı eylem yerine gelen bomba imha ekipleri, teröristlere ait olduğu düşünülen aracın yanındaki şüpheli pakete müdahale etti.

Terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunduğunu, teröristlerden birinin de kendini patlattığını açıkladı.

Öte yandan diğer teröristin de Türk polisi tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açılan ateş sırasında 2 emniyet mensubu hafif şekilde yaralandı.

AK Parti komisyon üyelerinden geçmiş olsun ziyareti

Saldırıyı hain terör örgütü üstlenirken dünyanın her noktasından da geçmiş olsun mesajları geldi.

Öte yandan AK Partili milletvekilleri, İçişleri Bakanlığı'na gelerek Ali Yerlikaya'ya geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Sayın Süleyman Soylu ve birçok isim yer aldı.




#Ankara
#ak parti
#içişleri bakanlığı
#ziyaret
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