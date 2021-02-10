Gündem AK Parti Milletvekili Aydemirden Kılıçdaroğluna Madem HDPliler dostun neden görüntü vermekten kaçıyorsun?
POLİTİKA

AK Parti Milletvekili Aydemir’den Kılıçdaroğlu’na: Madem HDP’liler dostun neden görüntü vermekten kaçıyorsun?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Dostlarımızla iktidara geleceğiz ifademizden rahatsız oluyorlar” sözlerine yanıt veren AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Dostum dediğiyle genel merkezinde bir araya gelemeyen, bu milleti ifade edemez. HDP’liler genel merkezine kadar gelmiş. Neden görüntü vermekten imtina ediyorsun? Utanıyorsun onlardan. Sen de biliyorsun ki onlar bölücülerin hamisi durumunda olan bir yapıdır. Dost dediği bunlar. Rahatsızlığımı bu" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhalefet partileriyle görüşme turuna çıkan HDP heyetini, geçtiğimiz hafta CHP Genel Merkezi'nde kabul etmişti. Görüşme sonrası diğer ziyaretlerden farklı olarak ortak basın açıklaması yapılmamıştı. Kılıçdaroğlu, HDP'lilerle kemaralar karşısında görüntü vermemişti.

Demirtaş gündemli HDP-CHP görüşmesi: Ortak açıklama yapılmadı
GÜNDEM
Demirtaş gündemli HDP-CHP görüşmesi: Ortak açıklama yapılmadı

Bu olayın ardından "Dostlarımızla iktidara geleceğiz ifademizden rahatsız oluyorlar" söyleminde bulunan Kılıçdaroğlu'na, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'den yanıt geldi.

"Neden görüntü vermiyorsun?"

Basın toplantısı düzenleyen Aydemir, "Kılıçdaroğlu'na HDP’liler genel merkezine kadar gelmiş. Neden görüntü vermiyorsun?" sorusunu yönelterek şunları söyledi:

AK Parti Milletvekili Aydemir’den Kılıçdaroğlu’na: Madem HDP’liler dostun neden görüntü vermekten kaçıyorsun?
OYNAT 00:56
AK Parti Milletvekili Aydemir’den Kılıçdaroğlu’na: Madem HDP’liler dostun neden görüntü vermekten kaçıyorsun?
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Dostlarımızla iktidara geleceğiz ifademizden rahatsız oluyorlar” sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun HDP heyetinin ziyareti sonrası ortak açıklama yapmamasını hatırlatan Aydemir, “Dostum dediğiyle genel merkezinde bir araya gelemeyen, bu milleti ifade edemez. HDP'liler genel merkezine kadar gelmiş. Neden görüntü vermekten imtina ediyorsun? Utanıyorsun onlardan. Sen de biliyorsun ki onlar bölücülerin hamisi durumunda olan bir yapıdır. Dost dediği bunlar. Biz bundan rahatsız oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Dostum dediğiyle genel merkezinde bir araya gelemeyen, bu milleti ifade edemez. HDP’liler genel merkezine kadar gelmiş. Neden görüntü vermekten imtina ediyorsun? Utanıyorsun onlardan. Sen de biliyorsun ki onlar bölücülerin hamisi durumunda olan bir yapıdır. Dost dediği bunlar. Biz bundan rahatsız oluyoruz.”

Engin Özkoç, CHP’nin birlikte yol yürüdüğü siyasi partileri sıraladı
OYNAT 00:34
Engin Özkoç, CHP’nin birlikte yol yürüdüğü siyasi partileri sıraladı
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, katıldığı canlı yayında CHP'nin birlikte yol yürüdüğü siyasi partileri sıraladı: “Saadet Partisi, İyi Parti. Bizi destekleyen HDP dahil diğer tüm siyasi partiler. DYP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi. Bize yol, yoldaş...”
Abone Ol Google News
Dua okumak için gitmişti

Dua okumak için gitmişti

​Annesinin mezarını yerinde bulamayınca şok oldu.
Kar kapıya dayandı

Kar kapıya dayandı

​Meteoroloji beklenen açıklamayı yaptı.
Boluyu ikiye bölen ayı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kongrelerinde flaş mesajlar.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar

'Talep çok oldu'

'Talep çok oldu'

​Otomobili cep telefonu komutu ile çalıştıran sistem geliştirdiler.
Altın alacaklar dikkat

Altın alacaklar dikkat

​Borcu olanlar ve düğünlerini erteleyenler için fırsat.

Doğu Akdeniz'de göreve başlaması bekleniyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.