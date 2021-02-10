Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhalefet partileriyle görüşme turuna çıkan HDP heyetini, geçtiğimiz hafta CHP Genel Merkezi'nde kabul etmişti. Görüşme sonrası diğer ziyaretlerden farklı olarak ortak basın açıklaması yapılmamıştı. Kılıçdaroğlu, HDP'lilerle kemaralar karşısında görüntü vermemişti.

GÜNDEM Demirtaş gündemli HDP-CHP görüşmesi: Ortak açıklama yapılmadı

Bu olayın ardından "Dostlarımızla iktidara geleceğiz ifademizden rahatsız oluyorlar" söyleminde bulunan Kılıçdaroğlu'na, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'den yanıt geldi.

"Neden görüntü vermiyorsun?"

Basın toplantısı düzenleyen Aydemir, "Kılıçdaroğlu'na HDP’liler genel merkezine kadar gelmiş. Neden görüntü vermiyorsun?" sorusunu yönelterek şunları söyledi:

OYNAT 00:56 AK Parti Milletvekili Aydemir’den Kılıçdaroğlu’na: Madem HDP’liler dostun neden görüntü vermekten kaçıyorsun? AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Dostlarımızla iktidara geleceğiz ifademizden rahatsız oluyorlar” sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun HDP heyetinin ziyareti sonrası ortak açıklama yapmamasını hatırlatan Aydemir, “Dostum dediğiyle genel merkezinde bir araya gelemeyen, bu milleti ifade edemez. HDP'liler genel merkezine kadar gelmiş. Neden görüntü vermekten imtina ediyorsun? Utanıyorsun onlardan. Sen de biliyorsun ki onlar bölücülerin hamisi durumunda olan bir yapıdır. Dost dediği bunlar. Biz bundan rahatsız oluyoruz” ifadelerini kullandı.









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“Dostum dediğiyle genel merkezinde bir araya gelemeyen, bu milleti ifade edemez. HDP’liler genel merkezine kadar gelmiş. Neden görüntü vermekten imtina ediyorsun? Utanıyorsun onlardan. Sen de biliyorsun ki onlar bölücülerin hamisi durumunda olan bir yapıdır. Dost dediği bunlar. Biz bundan rahatsız oluyoruz.”