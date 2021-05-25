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ANKARA

AK Parti 'mini infaz' paketini Meclis Başkanlığı’na sundu

AK Parti milletvekilleri, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığına sundu.

Haber Merkezi DHA
AK Parti mini infaz paketini Meclis Başkanlığı’na sundu
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AK Parti'nin Meclis Başkanlığına sunduğu 'mini infaz' paketinin içeriği şöyle:

"Yabancı hükümlüler hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak, cezalarının infazına karar verildikten sonra sınır dışı edilme işlemleriyle ilgili olarak bu hükümlülerin durumları İçişleri Bakanlığı tarafından incelenecek.

Nakil talebinde bulunan ve maddi durumu yetersiz olan hükümlülerden nakil giderleri alınmayacak.

Hükümlü ve tutuklulara hasta ziyareti amacıyla verilen ve izinler arasında beklenmesi gereken asgari bir aylık süre şartı kaldırılacak.

Teklifle, 15 yaşından küçük çocuğu olan ve cezası 10 yıldan az kadın hükümlüler cezaevine girmeyecek ve hâlen cezaevinde çocukları ile kalan kadınların yasa çıktıktan sonra infazları ertelenecek."

Ayrıntılar geliyor...

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