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ANKARA

AK Parti MKYK Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı

AK Parti MKYK'sı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

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Haber Merkezi İHA
AK Parti MKYK Cumhurbaşkanı Erdoğanın başkanlığında toplandı
Ak Parti MKYK toplandı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı, saat 16.20'de başladı.

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