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AK Parti MYK toplanıyor: Gündemde hangi konular var?

AK Parti MYK toplanıyor: Gündemde hangi konular var?

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
09:227/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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AK Parti MYK
AK Parti MYK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık bir aylık bir aranın ardından bugün partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleriyle buluşacak. Gündemde siyasetin sıcak başlıkları bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun bir mesaiye hazırlanıyor.


AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek.


Toplantının gündeminde, terörle mücadelede atılan yeni adımlar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eylem ve boykot çağrıları ile bölgesel gelişmelerin değerlendirilmesi yer alıyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarıyla gündemdeki konuları değerlendirecek.


1 aylık aradan sonra gerçekleşecek toplantıda mali ve idari işler, tanıtım ve medya, dış ilişkiler ve ekonomi işleri başkanlıkları sunumlar yapacak.


Siyasetin sıcak başlıkları da toplantıda ele alınacak.


Terör örgütü ne zaman silah bırakacak


AK Parti MYK’sında terörsüz Türkiye hedefinde ortaya koyulan çabaların mercek altına alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın PKK terör örgütünün silah bırakması ve feshi yolunda bundan sonra yapılacaklara ilişkin mesajlar vermesi öngörülüyor.


CHP'nin sokak çağrıları


Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla başlayan sokak eylemleri de toplantıda ele alınacak.


Kamu güvenliği ile huzur-güven ortamının sağlanması için alınan ve alınacak tedbirler istişare edilecek. Boykot çağrısının sonuçlarına da bir parantez açılması bekleniyor.


ABD'nin yeni gümrük tarifesi


ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni vergi düzenlemesi ile Türkiye’den ithal edilen ürünlere de yüzde 10 ek vergi uygulanacak.


Yeni düzenlemenin Türkiye-ABD ticari ilişkilerine etkileri Zeybekci’nin sunumunda yer alacak. Kararın ihracatçıya etkilerinin en aza indirilmesi için önlemler masada olacak.


Bölgesel gelişmeler MYK gündeminde


Bölgesel gelişmeler ve diplomasi de masadaki başlıklar arasında.


İsrail’in Gazze’de ateşkesi bozmasının ardından yaşanan gerginliğin yanı sıra İsrailli bakanların Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dönük açıklamaları ve verilen cevaplar MYK’da ele alınacak.


Suriye’nin yeni yönetimi ile ilişkiler ve Ukrayna-Rusya savaşında kalıcı barışın sağlanması yolunda yürütülen çabaların da toplantının gündeminde olması bekleniyor.




#AK Parti
#MYK
#Merkez Yürütme Kurulu (MYK)

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