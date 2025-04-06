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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş: CHP cuntaların arka bahçesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş: CHP cuntaların arka bahçesi

Haber Merkezi
18:256/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Büyükgümüş, CHP lideri Özel’i şirazeden çıkmakla suçladı.
Büyükgümüş, CHP lideri Özel’i şirazeden çıkmakla suçladı.

CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'cunta lideri' hezeyanıyla hedef alan hadsiz ithamlarda bulundu. Özel'in bu sözlerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş sert sözlerle tepki gösterdi. CHP'nin tüm cuntacıların siyasi ayağı olduğunu belirten Büyükgümüş, "Genel Başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana şaibeli kurultayla, delege pazarlıklarıyla, bir yolsuzluk şüphelisinin vesayeti ve himayesi altında siyaset yapmasıyla anılan bir ismin en son kullanacağı kavram meşruiyet kavramıdır." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş
, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘cunta’ sözlerine sert tepki gösterdi.

Büyükgümüş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel’i şirazeden çıkmakla suçladı.

Büyükgümüş, "
CHP, tüm cuntaların siyasi ayağı, cuntacıların arka bahçesi, millet iradesinin düşmanıdır. Genel Başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana şaibeli kurultayla, delege pazarlıklarıyla, bir yolsuzluk şüphelisinin vesayeti ve himayesi altında siyaset yapmasıyla anılan bir ismin en son kullanacağı kavram meşruiyet kavramıdır. Meşruiyetini para kulelerinden alanların, milletin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza dil uzatmasının bizim nazarımızda kıymeti harbiyesi yoktur.
" dedi.



#AK Parti
#Ahmet Büyükgümüş
#Cunta
#CHP
#Özgür Özel

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