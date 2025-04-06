AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş: CHP cuntaların arka bahçesi

CHP, tüm cuntaların siyasi ayağı, cuntacıların arka bahçesi, millet iradesinin düşmanıdır. Genel Başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana şaibeli kurultayla, delege pazarlıklarıyla, bir yolsuzluk şüphelisinin vesayeti ve himayesi altında siyaset yapmasıyla anılan bir ismin en son kullanacağı kavram meşruiyet kavramıdır. Meşruiyetini para kulelerinden alanların, milletin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza dil uzatmasının bizim nazarımızda kıymeti harbiyesi yoktur.