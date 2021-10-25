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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız duruşunu en net ve en güçlü şekilde ortaya koymuştur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD ve diğer 8 ülkenin büyükelçilerinin Osman Kavala'yla ilgili açıklamalarından geri adım atmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çelik yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız devletimizin başı olarak bu duruşu en net ve en güçlü şekilde ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız duruşunu en net ve en güçlü şekilde ortaya koymuştur
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

ABD ve diğer bazı ülkelerin Ankara büyükelçilikleri, diplomatların bulunduğu ülkelerin kanun ve nizamlarına riayet etmesini öngören Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet edildiğini açıkladı. Osman Kavala açıklamasına imza atan Kanada, Finlandiya, Danimarka, Hollanda, İsveç, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçilikleri de ABD'nin Twitter'da yaptığı açıklamayı retweet etti. Açıklamada yer alan madde diplomata bulunduğu ülkenin yasalarına ve düzenlemelerine saygı duymayı şart koşuyor.

Erdoğan olumlu karşıladı

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ABD ve diğer büyükelçiliklerin açıklamalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandığını bildirdi.

Büyükelçiliklerden geri adım: Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine uyacağız
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Büyükelçiliklerden geri adım: Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine uyacağız

"Türkiye'nin diplomatlara karşı misafirperverliği dünyaca ünlüdür"


Konuyla ilgili bir açıklama da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik şu ifadeleri kullandı: "Milletimizin ve devletimizin ülkemizde görev yapan diplomatlara karşı misafirperverliği dünyaca ünlüdür. Kurallara riayet ederek ülkemizle kendi ülkeleri arasındaki bağları güçlendirmek için çalışan diplomatlar her zaman takdir edilmektedir. Cumhurbaşkanımız devletimizin başı olarak bu duruşu en net ve en güçlü şekilde ortaya koymuştur. Devletler arası bağların güçlendirilmesi noktasında önemli misyona sahip büyükelçiliklerin bu çerçeveye bağlı kalarak görev yapmasından memnuniyet duyduğumuzu, buna karşılık iç işlerimize müdahale anlamına gelebilecek her türlü adımı reddettiğimizi bir kez daha ifade ediyoruz."

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