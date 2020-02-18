Gündem AK Parti Sözcüsü Çelik Darbe tartışması Türkiye için lüzumsuz bir gündemdir
ANKARA

AK Parti Sözcüsü Çelik: Darbe tartışması Türkiye için lüzumsuz bir gündemdir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vekillerle görüşmesi sonrası açıklama yaptı. Yunan Cumhurbaşkanı'nın tepki çeken açıklamalarına yönelik konuşan Çelik, "Son derece ırkçı bir yaklaşım olarak görüyoruz" dedi. Darbe tartışmalarına ilişkin de Çelik, "Darbe tartışması Türkiye için lüzumsuz bir gündemdir. Demokrasiye bağlı bütün kurumlarımız uyanıktır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Ömer Çelik
Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk heyetinin Moskova'daki temaslarına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rejim, önceki sınırlarına çekilmezse bunu tahakkuk ettirmek için gerekli askeri hazırlıkları yaptığımız açık ve net bir şekilde karşı tarafa iletildi." dedi.

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AK Parti Sözcüsü Çelik: Rejimin ateşkes ihlalleri 20 bine ulaştı

Koronavirüs salgınına ilişkin Çelik, "Koronavirüsle mücadelede Çin'le dayanışma içindeyiz ama Uygur Türkleri ile ilgili gelen olumsuz haberlerden kaygı duyuyoruz" diye konuştu.

İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin devri

İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin devrine ilişkin soru üzerine Çelik, "Atatürk milletimizin ortak değeridir. Atatürk'e ait her türlü değerin de devlet tarafından temsil edilmesi daha uygundur" yanıtını verdi.

"Demokrasiye bağlı bütün kurumlarımız uyanıktır"

Darbe tartışmalarını da değerlendiren Çelik, "Darbe tartışması Türkiye için lüzumsuz bir gündemdir. Demokrasiye bağlı bütün kurumlarımız uyanıktır" dedi.

Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin, "Cumhurbaşkanımız için 'maşa' gibi bir ifade kullanmışsa bunu ancak aynaya bakarak söylemiştir" diye konuştu.

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