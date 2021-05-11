Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem AK Parti Sözcüsü Çelik İsrail savaş uçaklarıyla çocukları öldürüyor
POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail savaş uçaklarıyla çocukları öldürüyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail savaş uçaklarıyla çocukları öldürüyor. Kim bu zalim saldırganlığa 'İsrail'in kendini savunma hakkı' diyorsa, çocuk katillerinin işbirlikçisidir" dedi.

Haber Merkezi DHA
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail savaş uçaklarıyla çocukları öldürüyor
İsrail'in Filistin'e saldırıları sürüyor.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi. AK Parti'li Çelik, "İsrail savaş uçaklarıyla çocukları öldürüyor. Buna birileri, 'İsrail’in kendini savunma hakkı var' diyor. Kim bu zalim saldırganlığa 'İsrail'in kendini savunma hakkı' diyorsa, çocuk katillerinin işbirlikçisidir. Şimdiye kadar gördük ki 'İsrail’in kendini savunma hakkı' denilen her eylemin, yorumun ve haberin arkasında, Netanyahu gibi zalim ve fanatiklerin saldırganlığı gizleniyor" dedi.

Pentagon Gazze'den İsrail'e atılan roketlere tepki gösterirken İsrail şiddetine ilişkin soruları cevaplamadı
DÜNYA
Pentagon Gazze'den İsrail'e atılan roketlere tepki gösterirken İsrail şiddetine ilişkin soruları cevaplamadı

Filistin Başbakanı Iştiyye İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurması için BM'nin müdahale etmesini istedi
DÜNYA
Filistin Başbakanı Iştiyye İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurması için BM'nin müdahale etmesini istedi

İsrail Gazze'ye savaş uçaklarıyla saldırdı: Şehit sayısı 24'e yükseldi
DÜNYA
İsrail Gazze'ye savaş uçaklarıyla saldırdı: Şehit sayısı 24'e yükseldi

Venezuela ve Meksika İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi
DÜNYA
Venezuela ve Meksika İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi

New York Post algılarla oynuyor: İsrail'in 20 kişiyi katletmesini Hamas yapmış gibi gösterdi!
DÜNYA
New York Post algılarla oynuyor: İsrail'in 20 kişiyi katletmesini Hamas yapmış gibi gösterdi!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İsrail'e: Tüm zalimler gibi helak olacaksınız
GÜNDEM
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İsrail'e: Tüm zalimler gibi helak olacaksınız
Abone Ol Google News
Mescid-i Aksaya selam mesajları

Mescid-i Aksa'ya selam mesajları

Bosna'da başladı İstanbul'da devam ediyor.
ABDnin iki yüzlülüğü

ABD'nin iki yüzlülüğü

İsrail'in akıttığı kanı görmeyip Filistin'i suçladılar.
Uluslararası medyadan İsrail zulmüne aklama

​Çok sayıda bina ve yerleşim yeri hasar gördü.
Şehit sayısı<br>24'e yükseldi

Şehit sayısı
24'e yükseldi

​İsrail Gazze'ye savaş uçaklarıyla saldırdı.

Ankara'nın dev millet bahçesi

Ankara'nın dev millet bahçesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak.

Kahramanca mücadele vererek kutsal mabedi korudular.
BM müdahale etsin

BM müdahale etsin

​Filistin Başbakanı Iştiyye Birleşmiş Milletlere çağrı yaptı.
Dursun artık<br>katliam şimdi!

Dursun artık
katliam şimdi!

​Venezuela ve Meksika İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.
Bir doz bile ziyan olmasın

Bir doz bile ziyan olmasın

​BioNTech aşısı için hastaneler arası insan transferi.
New York Post algılarla oynuyor

New York Post algılarla oynuyor

İsrail'in 20 kişiyi katletmesini Hamas yapmış gibi gösterdi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arap liderlere görüştü.

Düzeni sağlayın yoksa biz geliriz

Düzeni sağlayın yoksa biz geliriz

​Fransa'da askerden hükumete üçüncü muhtıra.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.