AK Parti Sözcüsü Çelik konuşuyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.





Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

(Diyarbakır anneleri) Ne hazindir ki her konuya paragraf ayıran insan hakları örgütlerinin ilgi alanlarına girmiyor. Bu çifte standardı herhangi bir şekilde gündeme almamaları çifte standart olarak kaydediyoruz.

Kadına şiddete yönelik düzenlemeler

Bütün sıkıntıları gidermeye açığız. Genel çerçevesini Cumhurbaşkanımız net bir şekilde ortaya koydu. Cezalar artırılacak, iyi hal indirimi olmayacak. Kravat takıp, iyi davrananlara bundan sonra makul bulunmayacak. Taciz eylemlerine yönelik de adım atılacak.

(1915 Çanakkale Köprüsünün açılışı) Geri sayım başladı. İnşallah Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle açılacak. Bu tarihi güne tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz.

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Rusya - Ukrayna krizi

Ateşkesin kalıcı bir barışa dönüşmesi gerekir. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu tavır açıktır. Zelenskiy ve Putin'in bir araya getirmek, tüm diplomatik zemini oluşturmak için hazırız.

Ukrayna'daki Türk muhabirlere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Adem Metan'a Yeni Şafak'tan Taha Hüseyin Karagöz'e, hepsine geçiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gösterdikleri faaliyet için de teşekkürlerimizi sunuyoruz.