AK Parti Sözcüsü Çelik konuşuyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulunuyor.





Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

Diyarbakır annelerinin sesini tüm dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Bu sesi duymayanlar utansın. Bu denli güçlü bir vicdan nöbetinin raporlarına yansıtmayanlar utansın.

Rusya - Ukrayna savaşı

Büyük bir insani yıkım ortaya çıkıyor. Ukrayna'daki dayanışma ve direniş son derece önemlidir. Kırım'ın işgaline tepki verilseydi, Ukrayna'da bugünkü tablo ortaya çıkmayacaktı. Kırım işgaline neden sessiz kaldınız?

Avrupa'nın ölümden kaçanların bir şekilde güvenli alanlara geçmek isteyenlere olumlu karşılık verilmesi son derece kıymetlidir. Ancak Akdeniz'den geçmeye çalışan mültecileri neden ölüme terk ediyorsunuz?

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AB'ye sert tepki: Büyük bir basiretsizliktir

AB'nin Ukrayna krizini tartıştığı zirvelerden neden Türkiye yok? Böylesi bir savaş ortamında hala önyargılarla hareket edilmesi büyük bir basiretsizliktir.

(Macron'a tepki) Türkiye'nin NATO üyeliğini sorguluyordu, gerçekle karşılaştı. NATO'nun doğu kanadını güçlendirmeliyiz diyor. Türkiye egemen ve bağımsız bir devlet olarak kuşkusuz milli güvenliğini korumaya muktedirdir.

Kalıcı barışı Türkiye sağlayacaktır

Bugün kalıcı bir barış söz konusuysa bunu yapacak Türkiye'dir. Türkiye’nin çok ortaya çıkardı bugün Türkiye bunu yapmaya hazırdır hiçbir şekilde model önerdiğiniz gibi bir anlayış ortaya çıkabilir ama geçmişte uygulanmış bir çok model vardır bu ve buna benzer güvenlik kaygılarının ortadan kaldırılması için yeni modellerde üretilebilir dolayısıyla burada sadece askeri açıdan olaya bakma bak sadece askeri kamplarm delil olarak bakmamak bir üçüncü olarak bir diplomatik perspektifi güçlü bir şekilde hayata geçirme konusunda Türkiye ona önderlik etmektedir dediğim gibi hem o kaynanan siyasi bütünlüğünü toprak bütünlüğü sağlayacak hem de Rusya’nın güvenlik kaygıları giderecek bir kazan kazan formülün ortaya çıkması bunun kalıcı ateşkesin temel olması ve aynı zamanda da bu kalıcı ateşkesle birlikte işgalin bu savaşın sona ermesi da mümkün olacaktır.