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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Diyarbakır annelerini ayağına çağırmak kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında Diyarbakır annelerini ayağına çağırdığı iddialarını sert bir şekilde eleştiren Çelik, "Anneler ayağa çağırılmaz, annelerin ayağına gidilir. Diyarbakır annelerinin ayağına gitmek şereftir. Hiçbir şekilde anneleri ayağına çağırmak kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
AK Parti Sözcüsü Çelikten Kılıçdaroğluna tepki: Diyarbakır annelerini ayağına çağırmak kabul edilemez
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleriyle buluşması sonrası, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik gündeme dair açıklamalarda bulundu. Rusya Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, Batı'ya Kırım'ın ilhakına sessiz kalmaları nedeniyle tepki göstererek, "Ukrayna savaşında birtakım değerlerin ne kadar kırılgan olduğu görüldü. Demokrasinin zedelenmesinde sadece belli devletlerin buna karşı çıkmasının ne kadar tehlikeli olduğu ortaya çıkmıştır. Bir kere daha görüldü ki dünyada herkes güvende değilse hiç kimse güvende değildir. Kırım işgal edildiğinde küresel bir dayanışma olsaydı bugün Ukrayna’daki tablo olmayacaktı. Kuşkusuz Ukrayna’dan ayrılan insanlara kapıların açılmasını takdirle karşılıyoruz. Başka bir renkten insanlar ölümler kaçtığı zaman neden Akdeniz’in sularında ölüme terkediliyor, bunun üzerinde durmak gerekiyor" dedi.

'Diplomasi masasını Türkiye kurdu'

Çelik'in açıklamaları şu şekilde: "Şunun unutulmaması gerekiyor Türkiye tarih boyunca güçlü bir Avrupa devleti olmuştur. Bu ancak kriz zamanlarında ortaya çıkıyor. Macron hiç haddi olmamasına rağmen NATO’nun varlığını sorguluyordu. Bugün NATO’nun doğu kanadını güçlendirmeliyiz diyor. NATO'nun varlığını sorgulayan Macron gerçekle yüzleşti. Güvenlik krizi olduğunda Türkiye'yi hatırlıyor.

  • Kurulması gereken diplomasi masasını Türkiye kurdu. Türkiye bölge ve dünya gücü olarak kriz zamanlarında herkesin güvenebileceği bir ülke olduğu ortaya çıkmıştır.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Anneler ayağa çağırılmaz annelerin ayağına gidilir
OYNAT 01:05
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Anneler ayağa çağırılmaz annelerin ayağına gidilir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında Diyarbakır annelerini ayağına çağırdığı iddialarını sert bir şekilde eleştiren Çelik, 'Anneler ayağa çağırılmaz, annelerin ayağına gidilir. Diyarbakır annelerinin ayağına gitmek şereftir. Hiçbir şekilde anneleri ayağına çağırmak kabul edilemez.' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti

"Annelerin ayağına gitmek yerine anneleri ayağına çağırmak son derece yanlıştır. Asla kabul edilemez. Anneler ayağa çağırılmaz, annelerin ayağına gidilir. En büyük demokrasi mücadelesi teröre karşı verilmektedir. Demokratım diyen kişinin teröre karşı duruşunu ortaya koyması gerekir. Annelerin teröre karşı duruşuna niçin saygı gösterilmiyor. Annelerimize hürmetlerimizi iletiyoruz. "



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kırım'ın işgaline neden sessiz kaldınız?
OYNAT 03:27
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kırım'ın işgaline neden sessiz kaldınız?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti Sözcüsü Çelik 'Büyük bir insani yıkım ortaya çıkıyor. Ukrayna'daki dayanışma ve direniş son derece önemlidir. Kırım'ın işgaline tepki verilseydi, Ukrayna'da bugünkü tablo ortaya çıkmayacaktı. Kırım işgaline neden sessiz kaldınız?' şeklinde konuştu.


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