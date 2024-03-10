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AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu yönetiminin Cumhurbaşkanımız ve Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar yok hükmündedir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Masum insanların hayatını topluca hedef alan Netanyahu yönetiminin ve katliam şebekesinin, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar yok hükmündedir" dedi.

Seren Som
Seren Som
12:20 - 10/03/2024 Pazar
Güncelleme: 12:25 - 10/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Masum insanların hayatını topluca hedef alan Netanyahu yönetiminin ve katliam şebekesinin, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar yok hükmündedir.


Küresel vicdan, Netanyahu yönetiminin bölge ve dünya barışı için oluşturduğu tehditi lanetlemektedir.


İsrail’in insanlığa karşı işlediği suçları her platformda dile getirmeye devam edeceğiz. Katillerin hesap vermesi için mücadelemizi sürdüreceğiz…


Türkiye, Ortadoğu’da adil ve kalıcı barıştan yanadır; iki devletli çözümü ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devletini desteklemektedir.


İsrail'de iktidarda olan mevcut Netanyahu hükümeti ise en temel insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan ve Filistinlilere yönelik vahşi saldırganlığı dolayısıyla “soykırım” suçlamalarına muhatap olmuş bir yönetimdir."



#Ömer Çelik
#AK Parti
#Binyamin Netanyahu
#İsrail
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