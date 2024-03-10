AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu yönetiminin Cumhurbaşkanımız ve Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar yok hükmündedir

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne yönelik uyguladığı tam ablukayı kaldırmak için harekete geçmeyen ABD yönetimi, denizden insani yardım ulaştırma bahanesiyle Gazze'ye kuvvet gönderiyor. Pentagon, sözde geçici limanın 60 günde tamamlanacağını, limanın inşası için ise Gazze'de bin askerin görev alacağını açıkladı. Karadan yardımı bypass edecek ve kentin dünya ile bağlantısını kesecek çalışma için uzmanlardan tepki yağdı.