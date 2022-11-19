Gündem AK Parti Sözcüsü Çelik Taksim saldırısının gerçekleştiği yerde konuştu Bedelini ağır ödeyecekler
İSTANBUL

AK Parti Sözcüsü Çelik Taksim saldırısının gerçekleştiği yerde konuştu: Bedelini ağır ödeyecekler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstiklal Caddesi'nde terör saldırısının meydana geldiği noktada açıklamalarda bulundu. "Kimse Türkiye'nin güven ülkesi olma durumunu değiştiremez." diyen Çelik, "Terör örgütleri bunun bedelini ağır şekilde ödeyecek." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Çelik Taksim saldırısının gerçekleştiği yerde konuştu: Bedelini ağır ödeyecekler
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Taksim İstiklal Caddesi'nde terör saldırısının yaşandığı alana gelerek, hayatını kaybedenlerin anıldığı platforma karanfil bıraktı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Çelik, terör saldırısında hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Emniyet güçlerinin bu hain saldırıyı yapanları süratli bir biçimde yakalaması ve failin bağlantılarını hızlı bir şekilde tamamen ortaya çıkarmasıyla her şeyin tekrar normale döndüğünü belirten Çelik, şöyle konuştu:

  • "Kaybettiğimiz canlarımız için son derece üzgünüz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ama herkesin şunu bilmesi gerekiyor ki; Türkiye bir güven ülkesidir. Türkiye güvenli bir ülkedir. Daha ilk olay olduğu andan itibaren buradaki bütün vatandaşlarımızın, esnafımızın, çalışan kardeşlerimizin, bu caddenin sakinlerinin buradan başlayarak bütün Türkiye'ye yayılan 'Teröre karşı hepimiz biriz ve beraberiz.' duygusunu ortaya koyması, bu mesajı bütün dünyaya vermesi son derece kıymetliydi, son derece anlamlıydı."

'Türkiye güvenli bir ülkedir'

Çelik, terörle mücadelenin ne kadar büyük bir meşruiyete sahip olduğunu, ne kadar yüksek kapasiteyle, büyük bir güçle yönetildiğini bu son olayla bir kere daha gördüklerini ifade ederek, "Türkiye kesinlikle güvenli bir ülkedir, bir güven ülkesidir. Hiç kimse Türkiye'nin bir güven ülkesi olma durumunu değiştiremez. Bütün terör örgütleriyle mücadele edecek ve onları yenecek gücümüz var." ifadelerini kullandı.

Güvenlik güçlerinin ilk andan itibaren çok hızlı ve etkili bir çalışma yaparak faili ve bağlantılarını tespit edip hepsinin yakalanmasını sağladığını kaydeden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, bir kere daha Türkiye'nin ne kadar yüksek ve güçlü bir terörle mücadele kapasitesi olduğunu gösterdi. Belediye başkanımız ve arkadaşları ilk andan itibaren burayı bayraklarla donattılar. Burada hep beraber hayatın normale dönmesi için bu caddenin sakinleriyle birlikte, ortak bir ruhla, ortak bir çabayla bir gayret ortaya koydular. Daha ilk saatlerden itibaren bu caddede ortaya çıkan ruh, bayrağımızın gölgesinden ortaya çıkan ruh, bütün Türkiye'de paylaşılarak, Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi de bu hain saldırıya uğramış bu caddenin de normale dönmesini sağladı."

'Bedelini ağır şekilde ödeyecekler'

  • Bundan sonrasında da bu birlik ve beraberlik duygusuyla birlikte bu güçlü mücadeleyi vermeye devam edeceklerini vurgulayan Çelik, "Buralardayız, arkadaşlarımız burada. Belediye başkanımız her gün burada. Teşkilatlarımız burada. Vatandaşlarımızla beraber, esnaf kardeşlerimizle beraberiz. Burası, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi gayet güvenli bir yerdir. Bunu gerçekleştiren, Türkiye'ye zarar vermeye çalışan, Türkiye'ye göz diken bütün terör örgütleri bunun bedelini en ağır şekilde muhakkak ödeyecektir." diye konuştu.

Ömer Çelik, bu birlik beraberlik duygusunu ortaya koyan, bu dayanışmayı gösteren tüm vatandaşlara şükranlarını sunduğunu belirterek, "Buradayız. İstiklal Caddesi'ndeyiz. Türkiye'nin her tarafındayız. Hep beraber, milletimizin her bir ferdiyle birlikte ülkemize sahip çıkmaya, ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

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