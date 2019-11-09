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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütü Suriye halkına ait kaynaklara el koydu

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'da yaptığı açıklamada terör örgütünün Suriye halkına ait kaynaklara el koyduğunu belirterek "Terör örgütleri tarihi eserleri yağmaladı. Petrol başta olmak üzere kaynakları sattı. Bunu DEAŞ, PKK, YPG, PYD, SDG tüm terör örgütleri yaptı.Terör insanlık suçlarını işlerken aynı zamanda halka ait kaynakları tahrip eder. Çünkü bir projedir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada terör örgütünün Suriye halkına ait kaynaklara el koyduğunu söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'da yaptığı açıklamanın satır başları:

"Birileri demokrasi tarihinin tüm kazanımlarını tahrip etmeye kararlı gözüküyor. İsimsiz bazı kaynaklar hergün Suriye petrolleri hakkında yeni bir açıklamada bulunuyor. Suriye’deki petrolün SDG’ye kulandırılacağını söylüyorlar.

  • Suriye halkına ait kaynaklar üzerinde mülkiyet hakkı ilan etmek asıl işgalciliktir. Üstelik bu işgalcilik DEAŞ ve PKK gibi terör örgütleri tarafından gerçekleştirildi.
Terör örgütleri Suriye halkına ait kaynaklara el koydu. Tarihi eserleri yağmaladı. Petrol başta olmak üzere kaynakları sattı. Bunu DEAŞ, PKK, YPG, PYD, SDG tüm terör örgütleri yaptı.Terör insanlık suçlarını işlerken aynı zamanda halka ait kaynakları tahrip eder. Çünkü bir projedir.

İsimsiz bazı yetkililer bazı devletler adına konuşuyor. Suriye halkına ait kaynaklar üzerinde kanunsuz hak iddia ediyorlar. Ve bu kaynakları terör örgütü SDG’ye kullandıracaklarını söylüyorlar.

  • PKK herkesin terör örgütü olarak kabul ettiği bir yapı. Bu terör örgütünün etiketlerinden biri de SDG. Buna Suriye halkının kaynaklarını aktaracaklarını söyleyenler, Suriye halkına karşı terörden yana olduklarını bir kere daha tescil etmiş olurlar.

Tüm bunlar, Ortadoğu halklarının gördüğü en vahşi ve insanlık dışı projelerin PKK/YPG/PYD/SDG üzerinden kurgulandığını tekrar gösteriyor. Bu yapı, tüm halkların düşmanıdır.

Demokratik devletler DEAŞ’ı yenmeye odaklanırken teröre yeniliyor. Çünkü DEAŞ’la mücadele ederken bir başka terör örgütüne destek veriyorlar. Bir terör örgütünü yenerken, teröre yenilmek budur. Demokrasilerin İkinci Dünya Savaşı sonrası karşı karşıya kaldığı en büyük tehdit budur."

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