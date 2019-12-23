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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye, Akdeniz'de örülmeye çalışılan duvarı yok etmiştir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ömer Çelik
Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sözcü Çelik'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Batı medyası 'Evlat Nöbeti'ni görmedi. Anne yüreğinin isyanıdır. Anneler evlatlarına kavuşmak için teröre karşı duruş gösteriyorlar. Yürekleriyle evlatlarına kavuşmak istiyorlar.

Cumhurbaşkanımızın Cenevre ve Malezya'ya yaptığı ziyaretler önemliydi. Türkiye tek başına dünyanın yaptığını yapmamaktadır. Dünya Akdeniz'deki ölümlere sessiz kalırken Türkiye tek başına göğüs germektedir. Ama hala Avrupa ülkelerinde 200-300 mülteciyi ülkelerine almak için referandum yapıyorlar. Avrupa'nın önemli ülkelerinin bir tanesinde belediye başkanı köprülerin altına kayalar yerleştiriliyor ki mülteciler yaşayamasın.

Malezya ziyaretinde bağımsızlık, kalkınma, kimlik, adalet ve özgürlük konularında Cumhurbaşkanımızın önemli mesajları olmuştur.

Libya ile olarak Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını takip ediyoruz. 27 Kasım'da imzalanan mutabakat muhtırası oldukça önemlidir. Ankara'dan ölçmeden sahip oldukları adalardan deniz yetki gibi alanlar koyuyorlar. Sevr'in benzeri Akdeniz'de önümüze konuldu. Cumhurbaşkanımız, "Akdeniz'deki Sevr'i Libya'daki anlaşma ile iptal ettik" dedi. Hem Türkiye Cumhuriyet'inin hem de KKTC'nin haklarının sonuna kadar korunacağı tescil edilmiştir. Doğu Akdeniz'de Türkiye bir kere daha hukuk ve diploması yoluyla cevap vermiştir. Bunu anlamayanlara kahraman Deniz Kuvvetleri orada bayrak göstermeye devam etmektedir.

Türkiye, Akdeniz'de örülmeye çalışılan duvarı Libya ile yapılan mutabakat muhtırasıyla yok etmiştir.

"Yanlış tarafla imza atıldı" sözü cehaletten kaynaklanıyor.CHP, "ileride bu farklı sıkıntılara neden olabilir" diyor. CHP, Hafter'i makul ve ılımlı olarak nitelendiriyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli çıkarlarına bakarız. CHP'nin siyaseti GDO'lu.

CHP geçmişteki genel başkanları zamanında hiçbir zaman bu şekilde gayri milli bir duruş sergilememişti.

Suudi Başsavcılığının Kaşıkçı cinayeti kararı tatmin edici bir karar değil, maalesef kaygılarımızı haklı çıkaran bir karar oldu.

Bundan sonra mülteci meselesinin Türkiye'den çok müttefiklerimizin meselesi haline geleceğini açık bir şekilde ifade ediyoruz."

Ayrıntılar geliyor...

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