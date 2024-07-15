AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 15 Temmuz paylaşımı: Milletimizin dünya demokrasi tarihini yeniden yazdığı gün

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladı ve toplumun birlik ve beraberliğinin önemine vurgu yaptı. Erbaş "Aziz milletimiz, tarih boyunca nice zorlukların üstesinden geldiği gibi o gün de büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla hareket ederek genciyle-yaşlısıyla, kadınıyla-erkeğiyle meydanlara çıkmış ve asil bir direnişle hainlerin emellerini boşa çıkarmıştır." ifadelerini kullandı.