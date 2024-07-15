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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 15 Temmuz paylaşımı: Milletimizin dünya demokrasi tarihini yeniden yazdığı gün

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "15 Temmuz milletimizin dünya demokrasi tarihini yeniden yazdığı gündür. Milli egemenliğimizin korunması için vereceğimiz mücadelenin sınırsız olduğunu gösterdiğimiz bir milattır" dedi.

13:01 - 15/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 13:02 - 15/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Çelik'in sosyal medya paylaşımı şu şekilde;

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, milletimizin dünya demokrasi tarihini yeniden yazdığı gündür. Milli egemenliğimizin korunması için vereceğimiz mücadelenin sınırsız olduğunu gösterdiğimiz bir milattır.

Milletimiz, tarihin en hain terör örgütlerinden FETÖ'nün kanlı darbe girişimine karşı Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde topyekûn direnmiş ve bu ihanet şebekesinin milli iradeyi gasp etmesine izin vermemiştir"




#AK Parti
#Ömer Çelik
#15 Temmuz
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