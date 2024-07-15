Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'a tiyatro diyenleri asla affetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Şehitler Makamı'nı ziyaret etti.
15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çiçek bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra şehitler için Kuran-ı Kerim okudu.
'Unutmadık ve unutmuyoruz'
Sadece köprü üzerinde ikisi polis olmak üzere toplam 34 vatan evladını şehit verdik. Darbecilerin kalleş ve vahşi yüzünün burada işledikleri cinayetleri de hep beraber gördük. Hafızamıza kazınan o sahnelerin hiçbirini unutmadık ve unutmuyoruz. Aynı şekilde milletimizin çıplak elleriyle tanklara ve silahlara karşı verdiği destansı mücadeleyi de büyük bir iftiharla hatırlıyoruz. İnsan bir kere ölür, adam gibi ölür diyen öleceksek ülkemiz ve milletimiz için adam gibi ölelim diyerek darbecilere meydan okuyan, milli irade kahramanlarını her daim şükranla anacağız”
'Kıyamete kadar affetmeyeceğiz'
“Adını tarihe ve milletimizin kalbine altın harflerle yazdıran şehitlerimizin kahramanlıklarını dilden dile, gönülden gönüle aktararak yaşatacağız. 15 Temmuz'a, oyun diyenleri, tiyatro diyenleri, utanmadan danışıklı dövüş diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz. 15 Temmuz'a bu çirkin iftiraları atanlar Türkiye üzerine oynanmak istenen kanlı oyunun tezgahlanmak istenen büyük tiyatronun birer figüranlarıdır. Bu millet istiklaline dokunan, iradesine pranga vurmaya kalkan her oyunu nasıl bozmuşsa bundan sonrada bozmaya devam edecektir. Rabbim bir daha bizleri böyle menfur girişimlerle karşı karşıya bırakmasın diyorum. Şehitlerimizi unutmadığımız, 15 Temmuz ruhunu ihya ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bu akşam o gece gazilikle müşerref olan bir diğer mekan olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde aziz milletimizle beraber olacağız. Birileri unutturmak için akla ziyan bahaneler üretse de biz 15 Temmuz'a tüm kalbimizde, tüm gücümüzle sahip çıkmaktan geri durmayacağız. Tekrar her birinize şükranlarımı sunuyor, aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor gazilerimizden Allah razı olsun diyorum”