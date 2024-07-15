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Bakan Fidan'dan '15 Temmuz' mesajı: Milletimiz bağımsızlığına kasteden güçlere asla geçit vermeyecek

Dışişleri Bakanı Fidan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlayarak, "Aziz milletimiz, bağımsızlığına kasteden gerek asli gerek vekil güçlere asla geçit vermeyecektir. Bu uğurda canlarını veren 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.

12:20 - 15/07/2024 Pazartesi
AA
15 Temmuz gecesi halk darbeye geçit vermedi.
15 Temmuz gecesi halk darbeye geçit vermedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, devletin en hassas organlarına istihbarat örgütü gibi sızan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), emniyet ve yargı içindeki unsurlarıyla hazırladığı 7 Şubat ve 17-25 Aralık komplolarının başarısızlığı neticesinde deşifre olduğunu hatırlattı.



Terör örgütünün 15 Temmuz'da ordu içindeki uzantılarını kullanarak darbe yoluyla devleti ele geçirme teşebbüsünün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türk milleti tarafından akamete uğradığını belirten Fidan, şunları kaydetti:

"15 Temmuz destanı akabinde FETÖ'ye karşı yürütülen topyekün mücadele, Türk milletinin iradesini gasbetmeye yeltenenlerin cezasız kalmayacağını bir kez daha göstermiştir. Ülkemizde çökertilen bu örgütün yurt dışındaki üyelerini yargı önüne çıkarmak için her türlü adımı kararlılıkla atmaya devam ediyoruz. Aziz milletimiz, bağımsızlığına kasteden gerek asli gerek vekil güçlere asla geçit vermeyecektir. Bu uğurda canlarını veren 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."


#15 Temmuz
#Hakan Fidan
#Darbe Girişimi
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