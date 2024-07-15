Bakan Fidan'dan '15 Temmuz' mesajı: Milletimiz bağımsızlığına kasteden güçlere asla geçit vermeyecek

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun! 🇹🇷



Devletimizin en hassas organlarına bir istihbarat örgütü gibi sızan FETÖ, emniyet ve yargı içindeki unsurlarıyla hazırladığı 7 Şubat ve 17/25 Aralık komplolarının başarısızlığı neticesinde deşifre olmuştu.



Bu terör…