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15 Temmuz'un yıl dönümünde FETÖ'ye ağır darbe: 27 ilde 'Kıskaç-22' operasyonu

FETÖ terör örgütüne yönelik 27 ilde dört gündür devam eden ‘Kıskaç-22' operasyonları çerçevesinde 74 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda döviz, Türk Lirası ve altın ile çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

Lokman Özdemir
11:55 - 15/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:00 - 15/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
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Arşiv

FETÖ terör örgütüne yönelik 27 ilde 4 gündür devam eden ‘Kıskaç-22' operasyonları çerçevesinde 74 şüpheli yakalandı.


Tek tek yakalandılar


Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;
Adana, Ankara, Antalya, Ardahan, Aksaray, Bartın, Bursa, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Isparta, İzmir, Karaman, Kocaeli, Konya, Kütahya, Kırşehir, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa ve Tokat'ta FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; Örgütün sözde ‘Adliye Mahrem' yapılanması, ‘Askeri Mahrem Yapılanması', ‘Emniyet Mahrem Yapılanması' ve ‘Güncel Yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı olan ‘ByLock' kullanıcısı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz, Türk Lirası ve altın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.




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9 dakika önce
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