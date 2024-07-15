15 Temmuz'un yıl dönümünde FETÖ'ye ağır darbe: 27 ilde 'Kıskaç-22' operasyonu

Adana, Ankara, Antalya, Ardahan, Aksaray, Bartın, Bursa, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Isparta, İzmir, Karaman, Kocaeli, Konya, Kütahya, Kırşehir, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa ve Tokat'ta FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; Örgütün sözde ‘Adliye Mahrem' yapılanması, ‘Askeri Mahrem Yapılanması', ‘Emniyet Mahrem Yapılanması' ve ‘Güncel Yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı olan ‘ByLock' kullanıcısı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.