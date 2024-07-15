15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Sanat dünyasının ünlü isimleri, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı yazılan kahramanlık destanını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla anıyor.
Sanat dünyasının ünlü isimleri, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen FETÖ'nün hain darbe girişimini lanetleyerek şehitleri andı.
İşte 15 Temmuz'u anan bazı isimler;
HÜLYA KOÇYİĞİT
EBRU GÜNDEŞ
ACUN ILICALI
ÜMİT ERDİM
POLAT YAĞCI
HAKAN URAL
DEMET AKALIN
ARDA GÜLER
MEHMET YALÇINKAYA
BURAK HAKTANIR