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Ünlü isimler 15 Temmuz’u unutmadı: Kahramanlık destanının 8'inci yıl dönümünde sosyal medyadan paylaştılar

Lokman Özdemir
11:46 - 15/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:47 - 15/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Sanat dünyasının ünlü isimleri, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı yazılan kahramanlık destanını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla anıyor.

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Sanat dünyasının ünlü isimleri, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen FETÖ'nün hain darbe girişimini lanetleyerek şehitleri andı.


İşte 15 Temmuz'u anan bazı isimler;

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HÜLYA KOÇYİĞİT


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EBRU GÜNDEŞ

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ACUN ILICALI


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ÜMİT ERDİM


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POLAT YAĞCI


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HAKAN URAL


8/ 11

DEMET AKALIN


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ARDA GÜLER

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MEHMET YALÇINKAYA

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BURAK HAKTANIR

#15 Temmuz
#darbe
#Acun ılıcalı
#Mehmet Yalçınkaya
#Burak Haktanır
#Arda Güler
18 dakika önce
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