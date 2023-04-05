AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Akşener'e tepki: Son yıllardaki en yakışıksız konuşma olmuştur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başlıkları;





Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz. Burada birinci mesele Harem-i Şerif'in kutsiyetinin, statüsünün ihlal edilmesidir. İsrail güçleri tarafından bu saygısızlık gerçekleştirilmiştir. Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir.





İsveç'in NATO üyeliği





Finlandiya taahhüdü yerine getirdi. İsveç terör düzenlemesi yaparsa sorun kalmaz. Türkiye terör konusunda zaaf gösteren bir ülkeye onay vermeyecek.





Akşener'e 'mermi kovanı' tepkisi





Devlet adabı içerisinde 14 Mayıs'a kadar bu süreç götürülebilir. Siyasi partiler görüşlerini ortaya koyabilir, milletimiz de seçimini yapar. İYİ Parti'nin grup toplantısında Akşener'in kullandığı üslup ve kullandığı tabirler, en yakışıksız ifadelerin yer aldığı konuşma olmuştur. Kılıçdaroğlu da, Akşener'i tebrik etmiş. Bu yakışıksızlığa çifte destek durumu olmuş. Bakalım ittifakın diğer üyeleri de buna destek verecek mi, göreceğiz. Meclis çatısı altındaki kürsüye kurşunları dizmiş.





Akşener diyor ki Sayın Cumhurbaşkanımız için "21 yıldır ülke yönetiyor, devlet adamı olamadı". Sayın Akşener devlet adamlığı yaptığı dönemde 28 Şubat kararlarına imza atmıştır. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekir. Cumhurbaşkanımız ise tüm dünyanın şahit olduğu şekilde ülkeyi dirayetle yönetmektedir. 15 Temmuz gecesi de Türk milletinin şan ve şerefini korumak için meydanlara çıktı. Argo tabirlerle bağırıp çağırmak, saldırgan üslup haine getirmek son yılların en niteliksiz üsluptur.





Henüz kendi ittifaklarını doğru düzgün yönetemeyenlerin hiç kimseye devlet adamlığı öğretemez, hele Cumhurbaşkanımıza bu şekilde yaklaşmaları abesle iştigal olur. Bir kadın siyasetçiye, sadece kadın olmasından dolayı cinsiyetçi bir eleştiri gelirse önce biz bunun karşısında oluruz.





Bugün yaptıkları konuşmada hiçbir siyasetçinin ağzına almaması gereken tabirler kullanılmıştır. "Aslan miyav dedi, minik fare kükredi" tabiri için Kandil'den gelen miyavlamalara bakmıyorlar mı? "Türkiye Cumhuriyeti Devletini yeniden kurmak için size destek veriyoruz" diyorlar. Bunlar susuyorlar. Kandil'deki teröristlere söylemediklerini Cumhurbaşkanımıza söylüyorlar. Bunların 10'da birini Kandil'deki teröristlere söyleyemiyorlar. Masadan oturup kalkmayla ilgili olarak cari açık ortaya çıktı.





Cumhurbaşkanımız ise bütün dünyanın kabul ettiği şekilde Türkiye'yi dirayetle yönetmektedir. Bütün milletimiz şahittir.





Akşener'in kısa süre yaptığı hizmetle ilgili yüzleşmeye girmesi en doğrusudur.





Demokratik şekilde eleştiri doğrudur ama devlet adamı olduğunu tespit etme noktasında bu eleştirileri getirenlerin elinde bir ajanda yoktur. Kendi partilerini yönetemeyenlerin kimseye devlet adamlığı konusunda ders veremez.





Meclis, yere kurşun atacağınız, kurşun sergisi yapacağınız yer değildir.





Bir kadın siyasetçiye sadece kadın olmasından dolayı hakaret söz konusu ise bunun karşısında önce biz dururuz.





Bugünkü konuşmada herhangi bir kadın ya da erkek siyasetçinin kimsenin ağza almaması gereken ifadelerle Cumhurbaşkanımıza hakaretler kullanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkacağız diyenler miyavladığı zaman bunlardan bir tepki geliyor mu? Terör örgütü biz size destek veriyoruz diyorlar, onlara diyemedikleri lafları cumhurbaşkanımıza söylüyorlar. Cumhurbaşkanımıza söylediklerinin onda birini bunlara söyleyemiyorlar.





Masadan kalktıktan sonra ciddi bir cari açık çıktı. Bir sürü laf söyledikleri kişilerle aynı masaya oturmak zorunda kaldılar. Bu açığı cumhurbaşkanımıza hakaret ederek kapatmaya çalışıyorlar.





Milletin kazanımlarını heba etmek için ortaya konulan bir eylemdir.





Altılı masanın milletin adına iş yapma yeteneği olmadığını ifade etmişti. Ne kumar masasında ne noter masasında olmayacağız, dedi. Ölüm ile sıtma arasında olmayacağız dedi. Birkaç gün içinde ne değişti de o masaya oturdunuz.





O masaya sizi döndüren, Kılıçdaroğlu'na oy isteten şey nedir? Ölüm ile sıtma arasında kaldık diyorsunuz, hangisini tercih ettiniz? Burada ortaya çıkan dağınıklığı kapatmak için cumhurbaşkanımıza saldırarak bunu perdeleyeceklerini sanıyorlar.





Kendi ittifakınızın trolleri günlerce partinize hakaret ettiler bunun karşısında sustunuz. Cumhurbaşkanımızın 'beni uğraştırma' sözünün üzerine kendinize bir mağduriyet yaratmaya çalışıyorsunuz.





Bunlar bilin ki cumhurbaşkanımıza saldırıyorlarsa kandile laf söyleyememeyi saklamak için saldırıyorlar. Bu tablo açık seçik şekilde ortaya çıkmıştır. Bu masada size ne söylendi. Ne söylendi ki büyük bir dayatma ile karşı karşıya kaldım, dediniz. Bütün bunların millete izah edilmesi gerekir. Saçma sapan pazarlıkların gündemiydi bu. Şimdi ise cumhurbaşkanımıza saldırarak başka bir gündemi örtmeye çalışmaktasınız.





Sizin bütün bu hakaretleri sineye çekmenizin nedeni nedir? Dayatma ile karşı karşıya kaldığınızı siz söylüyorsunuz. Özür dilenmemesine rağmen masaya dönmenizi izah etmeniz gerekiyor. Bir kadın siyasetçinin kullanmaması gereken sözleri kullanarak kurşun sergisi açarak ortaya koyduğu bu performans üzerinde düşünülmesi gereken tablodur. O meclis sizin kürsüde kurşun sergileyeceğiniz yer değildir. Emniyetin yaptığı açıklama ortada. İlla başka bir hikaye çıkarma peşindesiniz.





Biz mağdur ediliyoruz diyerek herkesi tehdit etmek, birbiri ile bağdaşmayacak sözlerle başkalarını suçlamak tutarlı değildir. Şu anda üslup konusunda en çok hassasiyet göstermesi gereken sizsiniz.





Bir de çay tutturmuş gidiyor. Kendilerine reçeteyi yeniliyorum. Kendilerine rezenenin yanında Adana şalgamı öneriyorum.





Dar ağacı pankartı asarak, seccadeye basarak bir siyaset yürütülmek isteniyorsa biz bunlarla mücadele ederek gelmiş bir kadroyuz.





Bu ittifakın yazılımı Yassıada olmuş. Türkiye'nin büyük bir demokrasi deneyimi olmuştur.





Ayrıntılar geliyor...



