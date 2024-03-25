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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten BM'nin aldığı 'Gazze'de ateşkes kararı' açıklaması: Umut verici bir gelişmedir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde alınan Gazze'de ateşkes kararı ile ilgili yaptığı açıklamada, ''Filistin'de akan kanın durması yolunda umut verici bir gelişmedir.'' ifadelerini kullandı.

20:54 - 25/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 21:00 - 25/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
BMGK'de 7 Ekim'in ardından ilk kez Gazze'de ateşkes talep edilen bir karar kabul edildi.
BMGK'de 7 Ekim'in ardından ilk kez Gazze'de ateşkes talep edilen bir karar kabul edildi.

Ayrıntılar geliyor...

#AK Parti
#Gazze
#BM
#ateşkes
40 dakika önce
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