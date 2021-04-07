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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Öztrak'a sert yanıt: En büyük namussuzluk Yassıada'yı canlandırma teşebbüsüdür

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine sert karşılık verdi. Çelik, "Akıl ve izan bunları tamamen terk etti. Siyasi akıl bitince küfür etmeye başlıyorlar. En büyük namussuzluk, siyasetin namusunu tehdit eden her türlü darbe girişimine ve muhtıraya destek vermektir. Tarih boyunca ve bugün her türlü milli irade düşmanlığına hizmet etmektir. En büyük namussuzluk geçmişteki Yassıada'yı aynen bugünde canlandırma teşebbüsüdür" dedi.

Haber Merkezi Diğer
AK Parti Sözcüsü Çelikten CHPli Öztraka sert yanıt: En büyük namussuzluk Yassıadayı canlandırma teşebbüsüdür
​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Tekirdağ Milletvekili ve Sözcüsü Faik Öztrak'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine çok sert paylaşımlarla yanıt verdi.

Çelik, 104 amiralin darbe imalı bildirisi ile ilgili tartışmalar sonrası CHP'nin darbe sicilini açtı, Yassıada yargılamalarını hatırlattı.

SİYASİ AKIL BİTİNCE...

Çelik, Öztrak'ın Başkan Erdoğan'a hakarete varan ifadelerine şu ifadelerle yanıt verdi:

"Dikkatli bir üslupla, siyasi akılla konuşuyoruz. Her türlü saygısızlıklarına makul bir dille cevap vermeye çalışıyoruz. Ama akıl ve izan bunları tamamen terk etti. Siyasi akıl bitince küfür etmeye başlıyorlar.

MİLLİ İRADENİN NAMUSUNA SİLAH DOĞRULTANLARA...

En büyük namussuzluk, siyasetin namusunu tehdit eden her türlü darbe girişimine ve muhtıraya destek vermektir. Tarih boyunca ve bugün her türlü milli irade düşmanlığına hizmet etmektir.

En büyük arsızlık, 1960'tan bu yana milli iradenin namusuna silah doğrultanlara yardım ve yataklık yapan bir siyasi tarihten utanmamaktır.

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EN BÜYÜK NAMUSSUZLUK YASSIADAYI CANLANDIRMA TEŞEBBÜSÜ

En büyük namussuzluk geçmişteki Yassıada'yı aynen bugünde canlandırma teşebbüsüdür.

En büyük namussuzluk kendi partileri adına "iktidarı canlı yayında yargılayacağız" diye vahşet çağrısı yapılırken üç maymunu oynamaktır...

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En büyük arsızlık, "iktidarı seçimle ya da seçimsiz" göndermekten bahseden mensuplarının demokrasi düşmanı çağrılarına susarak destek vermektir.

En büyük saygısızlık milletin seçtiği Cumhurbaşkanını muhalefet diliyle değil düşmanca ve Yassıada diliyle hedef almaktır.

En büyük akılsızlık, aynaya bakarak konuşurken, başkasına konuştuğunu zannetmektir.

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