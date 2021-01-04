AK Parti Sözcüsü Çelik'ten darbe imalarına tepki: Bunu söyleyenlerin ruh sağlığı yerinde değil

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında gazeteci Can Ataklı ve eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un darbe imalı sözlerine sert tepki gösteren Çelik, şunları söyledi:

"Ordu bunların gözünde darbe yapan bir mekanizma"

"Bunu söyleyenlerin ruh sağlığı yerinde değil. Darbe bir milletin namusuna saldırıdır. Bunu ağza alanın vatanseverlikle alakası yoktur. Darbe, milletine silah çekmektir, darbe en büyük alçaklıktır. Bitti, bunun ötesi yok, bunun 'iyisi kötüsü' yok. Ordu, bunların gözünde ancak darbe yapan bir mekanizma. Bu aslında TSK'ye da harekettir. Darbeler arasında etiketleme yapıyorsanız buradan demokratlık çıkmaz.

OYNAT 02:34 Ömer Çelik'ten Can Ataklı'nın skandal sözlerine tepki: Ordu, bunların gözünde ancak darbe yapan bir mekanizma AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası açıklamalarda bulundu. Can Ataklı'nın skandal darbe sözlerine tepki gösteren Çelik, 'Ruh sağlığı yerinde değil bunu söyleyenlerin. Darbe bir milletin namusuna saldırıdır. Bunu ağza alanın vatanseverlikle alakası yoktur. Darbe millete silah çekmektir. Bundan daha aşağısı yoktur. Ordu, bunların gözünde ancak darbe yapan bir mekanizma. Bu aslında TSK'ya da harekettir' dedi. BiP'te paylaş

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İktidarı seçimsiz nasıl götüreceksiniz? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Bu açık şekilde vesayet çağrısıdır, darbe çağrısıdır, askeri müdahale çağrısıdır. Bu bir suçtur, bu utanılması gereken bir yaklaşımdır. Ama buna rağmen bu üsluba devam ettiler.

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"SMA hastası 1500 evladımız tedaviden yararlanıyor"

SMA hastası evlatlarımızın tedavisi konusunda Türkiye kadar kaynak aktaran yoktur. Bahsedilen paranın yüzlerce katı çocuklarımız için harcanmıştır. Uygulanan tedavilerin hepsi onaylanan tedavilerdir. Türkiye'de 1500 evladımızın hepsi tedaviden yararlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıdır; SMA hastası çocuklarımız için ne gerekiyorsa yapılıyordur, yapılacaktır. Her biri hepimizin gözbebeği. Biz bu bahsedilen rakamların emin olun binlerce katını harcıyoruz. Bunu söylerken bile utanıyorum, feda olsun. Ama bunu dile getirdikleri için söylemek durumunda kalıyoruz.

CHP'li Sağlar'ın 'başörtü' açıklaması

2020 yılının son faşist saldırısı CHP'li Fikri Sağlar'dan geldi. Bu alenen kadın haklarına saldırıdır. Çünkü bunun sonu yok. Bu kadar acı ödenmiş, nesiller kaybolmuş. Hala utanmadan böyle bir faşist saldırı gerçekleştirebiliyor. Sonra diyor ki, "bu bir ifade özgürlüğü" Ne zamandan beri kini tahrik etmek ifade özgürlüğü oluyor? Bunun karşısında susanlar, ancak biz tepki verdikten sonra veriyorlar. Emin olun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde verdiği demokrasi mücadelesi başarıya ulaşmasaydı, bunların hiçbiri bugün artık bu haklar verilmiştir buradan geri dönmeyelim de demezdi.

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OYNAT 02:01 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Fikri Sağlar'a tepki: Neonazilerin konuşacağı üslupla konuşuyorlar AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, Fikri Sağlar'ın skandal sözlerine tepki göstererek, '2020 yılının son faşist saldırısı CHP'li Fikri Sağlar'dan geldi. Türbanlı bir hakimin ben adaleti sağlayacağına inanmıyorum diyor. Çok üzücüdür. Genç kızlar geçmişte hayatlarının en önemli dönemlerini kaybetti. Neonazilerin konuşacağı üslupla konuşuyorlar. Ben üniversitede hizmet alan veren ayrımı yapıyorum, ben türban ve başörtüsü ayrımı yapıyorum. Bir kere kadınlar konusunda saygılı bir dil konuşmayan hele kadınları hedef gösteren birinin ne demokrat ne medeni olması mümkündür' dedi.

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Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör ataması

Rektör olarak atanan hocamızın siyasi kimliği üzerinden bir tartışma yürütülüyor. Şimdi isim vermek istemiyorum, geçmişte bir Boğaziçi Rektörünün ANAP'a danışmanlık yaptığı biliniyor, SHP'ye yakınlığı biliniyor. Bir insanın siyasi kimliği olması suç değildir ki. Boğaziçi göz bebeğimizdir. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Türkiye'nin kıymetlileridir. Ama şimdi görüyorum ki onları temsil etmeyecek bazıları öğrencileri eyleme çağrı yapıyor. Biraz önce gördük, bu eylemde öğrencilerin nasıl davranması gerektiği, telefonlarına şifre koymalarını söylüyorlar, uzun saçlı olanların saçlarını topuz yapmaları şeklinde bir takım akıllar veriyorlar. Bu akılları vererek mi Boğaziçi'ni yüceltecekler?

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"Paşinyan'ın sözleri zeka belirtisi taşımıyor"

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