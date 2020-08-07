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Gündem AK Parti Sözcüsü Çelikten ekonomi açıklaması Her türlü kriz senaryolarını boşa çıkaracağız
POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ekonomi açıklaması: Her türlü kriz senaryolarını boşa çıkaracağız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin ekonomideki dalgalanmalardan olumsuz etkilenerek krize gireceğine dair çıkan haberlere karşı net mesajlar veren çelik, "Sürekli kriz senaryolarının emrine girerek, hükümetimizi ve bakanlarımızı hedef alan propagandaların amacını ve siyasi adresini biliyoruz. Bunları defalarca gördük. Bunların itibarı ve siyasi geleceği yoktur. Her türlü kriz senaryolarını boşa çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından flaş açıklamalarda bulundu. Çelik, "Hükümetimiz Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile dimdik ayaktadır. Her türlü kriz senaryosunu şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkaracağız ve hedeflerimize yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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"Türkiye yükselmeye devam edecek"

Millet siyasetine karşı yapılan propagandaların amacının net şekilde görüldüğünü belirten Sözcü Çelik, "Türkiye yükselmeye devam eden güçtür. Ekonomide, dış politikada, terörle mücadelede, iç politikada, sosyal politikalarda hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz. "Millet siyaseti"mize karşı "lejyoner siyaseti" ile karşı çıkanların propagandalarının amacını görüyoruz. Milletimizin talimatları ile konjonktüre dayanmayan, kalıcı ve sürekliliği olan politikalarla ekonomimizin, güvenliğimizin ve demokrasimizin gücünü garanti altına alan adımları atmaya devam edeceğiz. Milletimiz kendisi için çalışanların yanındadır" dedi.

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"Bunların itibarı ve geleceği yoktur"

Çelik şöyle devam etti: "Amacımız konjonktürel olmayan, gelecek nesiller için kalıcı olan yapıları oluşturmaya devam etmektir.Kalıcı ve sürekliliği olan kararlarla ekonomimizi milli çıkarlarımızı ve güvenliğimizi teminat altına almaya devam eden politikalar uygulamak siyasi hareketimizin varlık sebebidir. Refah, güvenlik, adalet ve demokratikleşme üreten politikaları her türlü etkiden koruyacak kalıcı imzalar atma yolunda geleceğe kararlılıkla ve güçle yürüyoruz. Siyasetimizi konjonktürel etkilere teslim etmeye çalışan propagandaları yine boşa çıkaracağız.

Bakan Albayrak: Milletimiz sergilediği dayanışma ile güven ülkesi olduğumuzu ispatladı
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Bakan Albayrak: Milletimiz sergilediği dayanışma ile güven ülkesi olduğumuzu ispatladı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) video konferans ile düzenlediği DEİK Talks programı kapsamında DEİK Başkanı Nail Olpak'ın sorularını yanıtladı. Albayrak, 'Önümüzde çok ama çok umut verici bir dönem var. Benim hayat bakış açım bu. Bardağın hep dolu tarafını daha da artırarak pozitif ve güçlü bir gündemle yolumuza devam edeceğiz. Bu dönemi tüm dış ticaretimizi yeniden ele alacak kapsamlı bir bakış açısıyla kurgulayacağız. Hatta kurgulamaya başladık, yakında çok farklı adımları görmeye devam edeceğiz. Sağlık alanında ortaya koyduğumuz başarı, Türkiye'nin salgın süresince dünyanın tamamına uzattığı yardım eli, ülke sayısı 60'ı geçti, milletimizin sergilediği eşsiz dayanışma fotoğrafı her anlamda bir güven ülkesi olduğumuzu bir kez daha ispatladı' dedi.

  • Sürekli kriz senaryolarının emrine girerek, Hükümetimizi ve bakanlarımızı hedef alan propagandaların amacını ve siyasi adresini biliyoruz. Bunları defalarca gördük. Bunların itibarı ve siyasi geleceği yoktur.

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"Siyasi sözümüzü sadece milletimizin talimatı ile inşa ediyoruz"

"Bizim için önemli olan milletimizin talimatlarıdır" diyen Çelik şu ifadeleri kullandı: "Milletimizin her bir ferdinin sesine kulak vermek en yüksek siyasi hassasiyetimiz ve ilkemizdir. Her bir ferdiyle tüm milletimizin sesine kulak vererek, siyasi sözümüzü sadece milletimizin talimatı ile inşa ediyoruz. Lejyoner siyaseti ile Hükümetimizi ve bakanlarımızı hedef alanların ekonomide, güvenlikte ve dış politikada demokrasimizi bağımlı hale getirmeye çalışan sözde politikaları ve propagandaları ile mücadelemiz sürecektir. Ülkemiz büyüktür, siyasetimiz milletimize dayanmaktadır."

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